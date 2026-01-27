氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（27）日起受到東北季風影響，北台灣越晚越冷，東半部轉有局部短暫雨，中南部影響較小，尤其週三晚間至週四清晨最低溫，本島平地最冷可能接近11度。週末前氣溫短暫回升，但週六晚另一波冷空氣南下，北台灣再度降溫，下週三、四則可能有大陸冷氣團，提醒民眾這兩週冷暖明顯交替，一定要注意衣著調整。
今起東北季風南下！北台灣越晚越冷 北、東地區轉雨
吳德榮指出，昨日各地高溫普遍落在25至28度之間；今（27）日清晨觀測顯示，中部以北雲量偏多，降水回波主要分布在東半部外海，各地無出現明顯降雨。截至清晨5時02分，本島平地最低氣溫約12至15度；今日各地區氣溫預估為北部12至19度，中部13至22度，南部14至25度，東部13至24度。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，東北季風今日起逐步南下，氣溫隨之走低，北台灣將越晚越冷。降雨方面，北部雲量增加、降雨機率逐漸提高，東半部轉為局部短暫雨型態；中南部受影響較小，多為多雲到晴。
明（28）日天氣型態轉為北部雨後多雲，中南部晴時多雲，東半部仍偶有局部短暫雨，北台灣體感偏涼至微冷。此波冷空氣性質以符合「東北季風」的機率最高，週三晚間至週四清晨氣溫最低，台北測站約降至15度，本島平地最低可能接近11度。
週六、下週三冷空氣連續報到！可能達冷氣團標準 全台冷熱交替明顯
週四至週六（29至31日）整體天氣穩定，各地多為晴時多雲，僅東半部零星短暫雨，氣溫也將逐日回升。不過，週六晚間另一波冷空氣將再度南下，北部雲量轉多，東半部降雨機率提高。下週日、一（1、2日）冷空氣影響期間，西半部轉為晴時多雲，東半部仍有局部短暫雨，北台灣偏涼微冷。
隨著冷空氣逐漸減弱，下週二至週四（3至5日）各地天氣轉為晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，但受輻射冷卻影響，清晨與夜晚氣溫仍偏低，日夜溫差明顯。下週三、四清晨台北測站短暫降至14度，有觸及「大陸冷氣團」標準的機率。雖然這兩波冷空氣強度不高，但仍將帶來明顯冷暖交替，吳德榮提醒民眾，記得適時調整穿著以因應變化。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
