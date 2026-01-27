周二咖啡優惠開喝！根據星巴克官網，今（27）日「買一送一」指定品項好友分享日，冰／熱美式咖啡、那堤都只要半價；foodpanda輸入「週二星享日」再折70元外送優惠碼；全球搶翻天的「Bearista熊熊玻璃杯」台灣開搶、日前秒殺的「可頌裝扮MINI熊寶寶」也回歸。星巴克竹南大埔門市開幕首間農舍概念Drive-Thru車道型新店。摩斯漢堡表示，週二摩斯咖啡日全時段大杯49元、搭配早餐黃金塔塔鱈魚堡89元。
星巴克：買一送一！今「現折70元」周二外送優惠碼
星巴克表示，今foodpanda周二指定品項好友分享日，1月27日（二）活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰／熱那堤、冰／熱美式咖啡，其中一杯星巴克招待。
2杯「特大杯冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯美式咖啡」優惠價130元（原價260元）；幫大家算好每杯星巴克優惠價格，平均一杯特大杯那堤77.5元、美式咖啡65元。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最划算星巴克便宜買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，免出門排隊就能喝到「店內價買一送一再省70元」外送優惠。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊），如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克「Bearista熊熊玻璃杯」今開搶！買法一覽 秒殺可頌熊寶寶也回歸
去年歐美搶到炒價破萬元的星巴克Bearista小熊玻璃TOGO冷水杯，今天1月28日起台灣也買得到！圓潤可愛的熊熊造型瓶身採用透明玻璃材質，倒入咖啡和飲料，就會一秒變身各種療癒色彩，好喝又好玩；還搭配星巴克經典綠色矽膠造型毛帽杯蓋、條紋吸管，難怪全球鐵粉都在搶。
而日前秒殺的「Bearista可頌裝扮MINI熊寶寶」吊飾也同步回歸，不只頭戴可頌、身穿溫潤針織上衣，還搭配可頌造型斜背包，今天起補貨再上架。
星巴克Bearista熊熊玻璃杯、可頌MINI熊寶寶「購買辦法」一覽！
1、商品上市當日，為顧及安全，指定星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯&可頌裝扮MINI熊寶寶，將依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張。各門市營業開始後，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買，若現場叫號未到無法完成結帳或是遺失號碼牌或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利。1月29日（四）起則不受此限。
2、每張號碼牌僅限購買指定商品乙個，商品銷售數量依各門市實際庫存為主。
3、各門市均有排隊動線規劃與號碼牌發放，部分門市上市首日並無銷售指定商品，請於銷售前一日電洽門市詢問確認。車道型門市的車道服務不接受排隊購買。
4、貼心提醒您，在購買當下請務必現場檢查商品，確認後再結帳購買。商品無法提供換貨服務（僅能退貨），敬請見諒。
5、線上門市活動辦法，請依各購買平台公告為準。
6、圖示商品僅供參考，請依門市實體為準。
7、凡參與本活動，即視同承認及接受本活動注意事項及相關規定，本公司保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利，若有未盡事宜，悉依本公司之相關公告辦理；本公司保留最終解釋及決權，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
8、高雄時代門市排隊地點：統一時代百貨高雄店一樓大門口1月28日（三）10:40 依現場排隊順序發放號碼牌。
星巴克竹南大埔門市開幕！首間農舍概念Drive-Thru車道型門市
星巴克又有新店開幕！竹南大埔門市首見農舍概念Drive-Thru車道型門市，座落於台13線道旁交通位置便利，是繼竹南門市後、竹南鎮第二家星巴克得來速，農舍意象由外觀延伸至室內，透過斜屋頂天花形塑空間視覺亮點，搭配細緻的層次安排並突顯吧台區域，尤其正面大片落地窗引入飽滿自然光線，營造親密而溫馨的愜意咖啡氛圍。
竹南大埔門市限定商品，以插畫風格打造「DT咖啡驛站馬克杯」、還有滿版印花結合經典女神Logo設計的「黑DT女神隨行杯袋」。歡慶開幕，1月25日至2月3日，活動期間內憑當日單筆消費滿1000元發票，可獲「星巴克餐具組」乙組；當日單筆消費滿2200元發票，可獲「星巴克隨身保暖毯」乙個；2月5日至2月9日，活動期間星禮程會員單筆消費滿350元以上，可獲「好友分享券」乙張。
摩斯漢堡：周二摩斯咖啡日「全時段大杯49元」！早餐套餐優惠
即日起至3月31日每週二摩斯咖啡日，爽喝全時段大杯摩斯咖啡49元、早餐「黃金塔塔鱈魚堡＋中杯摩斯漢堡」優惠價89元（原價105元），點購套餐加20元再享方塊薯餅3個。
資料來源：星巴克、foodpanda、摩斯漢堡
我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克表示，今foodpanda周二指定品項好友分享日，1月27日（二）活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰／熱那堤、冰／熱美式咖啡，其中一杯星巴克招待。
2杯「特大杯冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯美式咖啡」優惠價130元（原價260元）；幫大家算好每杯星巴克優惠價格，平均一杯特大杯那堤77.5元、美式咖啡65元。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最划算星巴克便宜買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，免出門排隊就能喝到「店內價買一送一再省70元」外送優惠。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊），如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克「Bearista熊熊玻璃杯」今開搶！買法一覽 秒殺可頌熊寶寶也回歸
去年歐美搶到炒價破萬元的星巴克Bearista小熊玻璃TOGO冷水杯，今天1月28日起台灣也買得到！圓潤可愛的熊熊造型瓶身採用透明玻璃材質，倒入咖啡和飲料，就會一秒變身各種療癒色彩，好喝又好玩；還搭配星巴克經典綠色矽膠造型毛帽杯蓋、條紋吸管，難怪全球鐵粉都在搶。
而日前秒殺的「Bearista可頌裝扮MINI熊寶寶」吊飾也同步回歸，不只頭戴可頌、身穿溫潤針織上衣，還搭配可頌造型斜背包，今天起補貨再上架。
1、商品上市當日，為顧及安全，指定星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯&可頌裝扮MINI熊寶寶，將依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張。各門市營業開始後，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買，若現場叫號未到無法完成結帳或是遺失號碼牌或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利。1月29日（四）起則不受此限。
2、每張號碼牌僅限購買指定商品乙個，商品銷售數量依各門市實際庫存為主。
3、各門市均有排隊動線規劃與號碼牌發放，部分門市上市首日並無銷售指定商品，請於銷售前一日電洽門市詢問確認。車道型門市的車道服務不接受排隊購買。
4、貼心提醒您，在購買當下請務必現場檢查商品，確認後再結帳購買。商品無法提供換貨服務（僅能退貨），敬請見諒。
5、線上門市活動辦法，請依各購買平台公告為準。
6、圖示商品僅供參考，請依門市實體為準。
7、凡參與本活動，即視同承認及接受本活動注意事項及相關規定，本公司保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利，若有未盡事宜，悉依本公司之相關公告辦理；本公司保留最終解釋及決權，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
8、高雄時代門市排隊地點：統一時代百貨高雄店一樓大門口1月28日（三）10:40 依現場排隊順序發放號碼牌。
星巴克又有新店開幕！竹南大埔門市首見農舍概念Drive-Thru車道型門市，座落於台13線道旁交通位置便利，是繼竹南門市後、竹南鎮第二家星巴克得來速，農舍意象由外觀延伸至室內，透過斜屋頂天花形塑空間視覺亮點，搭配細緻的層次安排並突顯吧台區域，尤其正面大片落地窗引入飽滿自然光線，營造親密而溫馨的愜意咖啡氛圍。
即日起至3月31日每週二摩斯咖啡日，爽喝全時段大杯摩斯咖啡49元、早餐「黃金塔塔鱈魚堡＋中杯摩斯漢堡」優惠價89元（原價105元），點購套餐加20元再享方塊薯餅3個。