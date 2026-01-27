我是廣告 請繼續往下閱讀

▲路跑有全馬、半馬、十公里及三公里趣味路跑，同時還有腳踏車42公里騎乘。（圖／法爾藝術學院）

▲其中一個比較大的邊境難民收置中心的狀況。（圖／法爾藝術學院）

在柬埔寨馬德望（Battambang）的紅土路上，孕育出無數生命的桑卡河（Sangker River）見證了這片土地的苦難與重生。今年，原本為了支持法爾藝術學院（Phare Ponleu Selpak）藝術教育的 2026 桑卡河慈善路跑（Sangker River Run 2026），在面臨2025年底爆發的泰柬邊境衝突之際，決定回歸法爾創辦的初心：「在最黑暗的時代，用愛與行動守護受創的心靈。」將此次路跑所籌得的資金，將直接用於支持流離失所的家庭與社群。法爾藝術學院的歷史，本身就是一段從流離失所中尋找希望的故事。1986年，在泰柬邊境的難民營中，一群年輕人在法國志工的帶領下，透過繪畫療癒了戰爭帶來的創傷。1994年，這群年輕人在馬德望創立了法爾，致力於用藝術作為轉化生命的工具。法爾藝術學院發言人說：「當年我們在難民營裡播下的藝術種子，是為了活下去；而今天，我們必須為了同樣流離失所的同胞站出來。」法爾的工作人員表示，面對近期邊境衝突導致馬德望收容了超過四萬多人的難民，因此法爾決定調整路跑宗旨，將物資與關懷直接送往收置中心，募款經費也將使用於緊急物資援助，提供乾淨飲水與衛生設備；同時延續法爾的專長，在安置點設立「藝術療癒空間」，透過活動減緩孩子們因戰火產生的心理創傷；以及與社群並肩，幫助受衝突影響的家庭重建生活希望。此次路跑不僅是一場運動賽事，更是一場救援行動。法爾藝術學院強調，這是一次「跨越國界的聲援」，感謝台灣企業崑洲集團及崑特國際的贊助，以及參賽者們的每一滴汗水，每一分努力都將化為收置中心的一份溫飽。正如法爾創辦的精神所言—藝術不僅是表演，更是生存的力量。相信每個參與，就是對柬埔寨邊境受難家庭最實質的支持與溫暖。