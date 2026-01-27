不少人天天洗頭卻仍覺得頭皮易出油、甚至出現異味，和髮廊洗後能清爽好幾天形成強烈對比。一名女子在Threads分享自身困擾，表示自己很認真洗頭，卻還是容易頭髮出油、有頭皮異味，貼文曝光後，釣出一名專業美髮師指出，關鍵不在洗多久、洗多用力，而是洗髮方式與流程，包含泡沫需先在髮尾搓開、再帶到頭皮，以及是否徹底沖洗。若方法正確仍出油，才需檢視洗髮產品性質，而原PO實測後發現異味明顯改善，讓不少網友驚訝直呼：「原來這30年來都一直洗錯！」
洗頭完超容易出油、有頭皮味！美髮師揭正確步驟 一堆人洗錯
原PO表示，自己每天洗頭都不馬虎，不只會洗兩遍，每次還超過5分鐘，搓洗力道大到雙手痠痛，但隔天頭皮依舊有油味，與到美髮店洗完頭、能清爽維持好幾天的狀況落差極大，「真的不知道問題出在哪」。貼文曝光後，迅速引發大量共鳴，不少人直呼根本就是自己的日常寫照。
討論串中，一名美髮師也現身說法，點出許多人忽略的關鍵細節。她指出，專業洗頭時，並不會直接把洗髮精擠在頭皮上起泡，而是先在髮尾將洗髮精搓出泡沫，再把泡沫均勻帶到頭皮與整頭髮絲，確保清潔到位，同時也能降低殘留風險。沖水時更會反覆確認是否完全洗淨，避免泡沫卡在頭皮。
該名美髮師提醒，若習慣直接在頭皮起泡，長期下來不僅容易有洗劑殘留，還可能加重頭皮異味，甚至出現搔癢不適。她也補充，若在調整洗髮方式後，頭皮仍舊容易出油，才需要進一步檢視洗髮產品，建議可改用較清爽、偏涼性的配方，減少油脂分泌負擔。
實測美髮師正確洗頭方法！原PO驚呆：差超多
《NOWNEWS》記者實際訪問從事美髮業的親友，他表示洗頭最重要的就是足夠起泡、徹底清洗，第一個步驟確實要從髮尾開始搓出泡泡，關鍵在於水要夠多，才能讓洗髮精完全起泡，將泡泡帶到頭皮後需用指腹按摩至少5至10分鐘，再徹底將洗髮精沖洗，一定要洗到確定洗髮精沒有在頭上殘留為止。此外，吹頭髮前也建議不要用毛巾包裹住頭髮，否則容易出現皮屑、頭皮味。
除了專業建議，網友也紛紛指出，「洗完頭不要用毛巾包著悶，擦乾就直接吹」、「枕頭套和毛巾要常洗，不然怎麼洗都會臭」、「原來問題不是洗髮精，是我洗錯方法」。也有人提到，髮廊多半會洗兩次，第一遍先帶走表層髒汙，第二遍才真正針對頭皮清潔，整體流程比在家洗頭細緻許多。
還有家中經營理髮店的網友分享，曾請家人慢慢幫忙洗頭，前後花了近半小時，洗完吹乾後不僅頭髮蓬鬆，清爽感也維持好幾天，讓她徹底理解為何外面洗頭效果特別好。
原PO後續也更新實測結果，表示依照美髮師建議，改成先在髮尾搓泡沫再清洗頭皮後，隔天即使到下午仍只有輕微出油，惱人的油味明顯消失，甚至還請男友幫忙確認，「活了30年，現在才知道原來洗頭方式這麼重要」，讓不少網友看完後立刻衝進浴室照做。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO表示，自己每天洗頭都不馬虎，不只會洗兩遍，每次還超過5分鐘，搓洗力道大到雙手痠痛，但隔天頭皮依舊有油味，與到美髮店洗完頭、能清爽維持好幾天的狀況落差極大，「真的不知道問題出在哪」。貼文曝光後，迅速引發大量共鳴，不少人直呼根本就是自己的日常寫照。
討論串中，一名美髮師也現身說法，點出許多人忽略的關鍵細節。她指出，專業洗頭時，並不會直接把洗髮精擠在頭皮上起泡，而是先在髮尾將洗髮精搓出泡沫，再把泡沫均勻帶到頭皮與整頭髮絲，確保清潔到位，同時也能降低殘留風險。沖水時更會反覆確認是否完全洗淨，避免泡沫卡在頭皮。
實測美髮師正確洗頭方法！原PO驚呆：差超多
《NOWNEWS》記者實際訪問從事美髮業的親友，他表示洗頭最重要的就是足夠起泡、徹底清洗，第一個步驟確實要從髮尾開始搓出泡泡，關鍵在於水要夠多，才能讓洗髮精完全起泡，將泡泡帶到頭皮後需用指腹按摩至少5至10分鐘，再徹底將洗髮精沖洗，一定要洗到確定洗髮精沒有在頭上殘留為止。此外，吹頭髮前也建議不要用毛巾包裹住頭髮，否則容易出現皮屑、頭皮味。
除了專業建議，網友也紛紛指出，「洗完頭不要用毛巾包著悶，擦乾就直接吹」、「枕頭套和毛巾要常洗，不然怎麼洗都會臭」、「原來問題不是洗髮精，是我洗錯方法」。也有人提到，髮廊多半會洗兩次，第一遍先帶走表層髒汙，第二遍才真正針對頭皮清潔，整體流程比在家洗頭細緻許多。
原PO後續也更新實測結果，表示依照美髮師建議，改成先在髮尾搓泡沫再清洗頭皮後，隔天即使到下午仍只有輕微出油，惱人的油味明顯消失，甚至還請男友幫忙確認，「活了30年，現在才知道原來洗頭方式這麼重要」，讓不少網友看完後立刻衝進浴室照做。