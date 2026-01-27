我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕邀請天團《玖壹壹》，為台中市揮毫「馬上有錢」、「超級馬利」、「龍馬有春」3款春聯，消息昨天曝光，立即有民眾趕到市府要索取。盧秀燕表示，星期五上午才會對外發放，接下來還有4場名家揮毫寫春聯活動，民眾可以一次拿到玖壹壹印製版、名家手寫版2種春聯，至於洋蔥寫的「馬上有錢」家戶版春聯，將透過民政局鄰里系統發放，全市110多萬戶都會拿到一張。盧秀燕今（27）日主持市政會議時，透露昨天上午宣布馬年春聯由《玖壹壹》揮毫後，效果非常好，下午就有民眾跑到市府索取，可惜撲空，她呼籲大家不要急，由洋蔥寫的「馬上有錢」春聯，將透過民政區里系統挨家挨戶發放，全市110萬戶每戶限一張。至於健志的「超級馬利」、春風寫的「龍馬有春」都是限量發送的隱藏版，會在30日上午台灣大道的新市政大樓、陽明市政大樓的現場揮毫活動中發放，現場將有超過150位書法老師免費客製春聯。為體貼上班族，接下來2個週休假日還有4場揮毫活動，方便民眾攜家出遊時順便索取春聯，並參與拓印活動、欣賞音樂演奏，各場次如下：1/31（六）上午：港區藝術中心有200份春聯＋紅包袋拓印；屯區藝文中心有11位書法名家「金馬迎春」新春揮毫。2/1（日）上午：綠美圖舉辦「瑞馬踏春來」名家新春揮毫，年畫拓印等活動。2/7（六）上午：大墩文化中心「大墩馬躍千里名家春聯現場揮毫」，邀請10名書法名家共同開筆揮毫200份，並搭配古琴演奏。