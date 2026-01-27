手搖飲料CoCo都可聯名三麗鷗明星款款爆紅！繼大耳狗喜拿掀起暴動，最新美樂蒂（My Melody）Tritan冷水杯掛上立體公仔吊飾超吸睛，昨（26）日開賣才一天幾乎秒殺，《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，官方表示：「全台剩1/3門市有貨」，透露「數量已經緊急追加比大耳狗多三成」，沒想到中南部幾乎全部清空，只能請粉絲多跑幾間、或提早打電話詢問庫存了；本文幫粉絲整理聯名紙杯、泡泡貼紙免費送、保溫袋19元供參考。
美樂蒂冷水杯「開賣幾乎秒殺」！CoCo：全台剩1/3門市有貨
可愛美樂蒂（My Melody）與老鼠弗蘭多（Flat）夢幻降臨手搖飲料CoCo都可，尤其「美樂蒂立體公仔吊飾Tritan環保杯」果然開賣才一日幾乎秒殺，使用安全無毒的耐熱材質，別出心裁在冷水杯上掛有可愛美樂蒂立體公仔吊飾與粉Q掛繩，只要臨櫃購買任一杯CoCo飲品，即可以399元加購價獲得，難怪粉絲必搶。
《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，官方表示：「全台剩1/3門市有貨」，透露「數量已經緊急追加比大耳狗多三成」，沒想到中南部幾乎全部清空；由於系統僅顯示銷售總量，只能請粉絲多跑幾間、或提早打電話詢問庫存了。
CoCo冷水杯飆網路炒價！美樂蒂1800元、大耳狗賣爆
《NOWNEWS今日新聞》記者今上網路平台蝦皮購物查詢，赫然發現已有賣家出售CoCo「美樂蒂立體公仔吊飾Tritan環保杯，強調全新未拆封，1800元售價飆出4.5倍，炒價驚人。還記得CoCo上一檔大耳狗冷水杯也是在網路購物平台飆賣數千元，開價很誇張（現多已下架無法截圖）。
CoCo都可x美樂蒂2款聯名紙杯！2款泡泡貼紙免費送 保溫袋19元
幫美樂蒂粉絲們整理CoCo聯名周邊商品收藏辦法，除了搶翻天的冷水杯，還有2款聯名紙杯、2款泡泡貼紙免費送、保溫袋19元一次看：
◾️2款美樂蒂紙杯！1月26日起，到CoCo都可購買任一大杯飲品，即可獲得粉嫩「美樂蒂聯名紙杯」，圖案有愛心及粉紅泡泡2款設計（紙杯共計2款，隨機裝杯恕不挑款）。
◾️消費滿額免費送2款美樂蒂泡泡貼紙！1月26日起，CoCo門市臨櫃消費飲品滿100元，免費贈送「美樂蒂泡泡貼紙」貼紙乙張，有兩款立體設計（可累贈，數量有限送完為止）。
◾️2款保溫袋19元！CoCo都可門市臨櫃、線上平台，皆可以19加購價獲得「美樂蒂保溫袋」乙只（2杯袋／4杯袋兩種尺寸可選）。
官方推薦美樂蒂最愛的草莓口味手搖飲料，招牌「莓好雙果茶」採用HPP冷高壓滅菌技術，喝得到草莓與蔓越莓雙果營養、與酸甜又清爽的果香；牛奶控推薦「莓好雙果牛乳」，順口莓香無咖啡因。
資料來源：CoCo都可、三麗鷗、蝦皮購物
