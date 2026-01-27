中央氣象署預報員曾昭誠表示，本週台灣呈現「先濕後乾」，今（27）天受到東北季風增強及華南雲雨區通過影響，今下半天起全台水氣明顯增多，北台灣與東半部轉為陰雨天氣，今晚至明晨是這波降雨最明顯的時段；氣溫方面，雖然冷空氣持續影響，但本週最冷的時刻預計落在週四（29日）清晨，受輻射冷卻效應影響，中北部局部低溫下探11度，甚至可能跌破10度，周五（1月30日）氣溫短暫回升，下波冷氣團周末再抵達，北東再度轉為濕冷。
預報員曾昭誠指出，今天受到東北季風增強影響，迎風面的北部、東半部地區都有降雨機會。華南雲雨區從今天下半天開始通過台灣，這將導致全台雨量增加，就連中南部地區也會出現零星飄雨的狀況。這波華南雲雨區對台灣影響最大的時間點落在 今天下半天到明天（28日）清晨。降雨熱區主要集中在大台北山區及基隆北海岸，雨勢會相對較大；平地則維持迎風面下小雨的型態。
週三轉乾、週四清晨輻射冷卻發威
水氣預計在明天（28日）白天開始減少，新竹以南地區將轉為多雲、甚至可見陽光的天氣。隨著東北季風減弱，週四（29日）各地將轉為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星降雨。
不過在氣溫方面需特別留意，本週最冷的時間點預計落在 週四清晨，雖然冷氣團主力在週二、週三影響，但週四清晨因為環境轉乾，加上 輻射冷卻效應 影響，溫度會比這兩天的清晨再略低一些，有可能會降到10度左右低溫，但只會有短暫影響，週四白天起氣溫回升速度也很快。
高山有望追雪 週五天氣最穩定
針對追雪族關心的降雪機率，由於華南雲雨區通過帶來水氣，配合低溫， 今、明兩天3000公尺以上高山有機會降雪。週五（30日）將是未來一週天氣最好的一天，各地多為多雲到晴。不過好天氣僅維持一天，週六（31日）起又有一波鋒面通過及東北季風增強，屆時北部及東半部將再度轉為有雨的天氣，民眾安排週末活動需多加留意。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
週三轉乾、週四清晨輻射冷卻發威
水氣預計在明天（28日）白天開始減少，新竹以南地區將轉為多雲、甚至可見陽光的天氣。隨著東北季風減弱，週四（29日）各地將轉為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星降雨。
不過在氣溫方面需特別留意，本週最冷的時間點預計落在 週四清晨，雖然冷氣團主力在週二、週三影響，但週四清晨因為環境轉乾，加上 輻射冷卻效應 影響，溫度會比這兩天的清晨再略低一些，有可能會降到10度左右低溫，但只會有短暫影響，週四白天起氣溫回升速度也很快。
高山有望追雪 週五天氣最穩定
針對追雪族關心的降雪機率，由於華南雲雨區通過帶來水氣，配合低溫， 今、明兩天3000公尺以上高山有機會降雪。週五（30日）將是未來一週天氣最好的一天，各地多為多雲到晴。不過好天氣僅維持一天，週六（31日）起又有一波鋒面通過及東北季風增強，屆時北部及東半部將再度轉為有雨的天氣，民眾安排週末活動需多加留意。
資料來源：中央氣象署