本周免費貼圖更新！LINE表示，官方貼圖小舖今（27）日上架2組全新貼圖，有可愛的肥兔寶跟得利獅。《NOWNEWS今日新聞》另外挖出4組未上架的隱藏貼圖，集結實用的「早安貼圖、晚安貼圖」之外，還有最新馬年貼圖，合計17組貼圖全部不用錢，快下載最新免費貼圖爽爽用。
🟡「免費貼圖小舖」1月27日最新上架
📍SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/27
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍LINE TV｜肥兔寶（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/25
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍LINE購物品牌名店 × 貓那個（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/21
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍新光三越馬年行大運（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍安富利小洲的科技日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/26
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍福利熊家族_熊好用(日常篇)（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物直播 × 兔子波波（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/06
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物夯話題 × 啊兔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE禮物 × 椒滴滴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/06
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍愛爾康 × 日子還是要過鴨 - 看清楚了鴨（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 社畜兔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/03
使用效期：90天
取得條件：加入好友
🟡LINE「貼圖小舖」1月免費貼圖整理
📍LINE旅遊 × 流浪狗勾（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/19
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE 社群 × Effy（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 情緒化的兔子（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/04
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE GO × 松尼奇尼（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/28
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/23
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍台北捷運 捷米（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/16
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
