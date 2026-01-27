資深房仲馬湘琳近日示警，房東簽約時一個無心舉動，恐成國稅局查房東的補稅鐵證！一旦在合約多寫一行「收款註記」，租約即視同收據，漏貼租約印花稅最重恐面臨15倍房東漏稅罰款。許多人誤以為轉帳收租就免稅，結果慘遭連補帶罰，引發社群高度熱議。
租約變身收據？寫這行字就視同收款證明
許多人誤以為只要透過銀行轉帳收租，就與印花稅無關，但魔鬼藏在細節裡。馬湘琳解釋，關鍵在於稅法上的銀錢收據定義。若房東在租約上直接註記「已收租金」、「已收押金」或「共收金額」，並簽名或蓋章確認，這張租約在國稅局認定上就不再只是單純的契約，而是兼具「收據」性質。一旦合約具備收據功能，就必須依照確認收款的金額，貼用千分之四的印花稅。
轉帳也沒用！漏繳印花稅最高狂罰15倍
印花稅金額看似不大，但罰則卻相當驚人。馬湘琳舉例，若簽約時收取3萬元租金與6萬元押金，合計9萬元寫入租約並簽收，應繳360元印花稅；若日後退還押金又簽收一次，還得再繳一次。重點不在於是否轉帳，而是「合約上是否註記收款」。若被查核發現短貼或漏貼，除了補稅外，還會被處以漏稅額5倍至15倍的罰鍰。這也是房屋租賃契約注意事項中，房東最容易忽略的隱形高額成本。
專家教戰避雷術：合約與金流紀錄應分流
為了避免誤觸法網，馬湘琳建議最安全的做法是「合約歸合約，金流歸金流」。租約內容應僅單純記載租賃條件，切勿在上面直接註記收款金額與簽名。至於收取的租金與押金，應透過銀行轉帳留下紀錄，或另外開立獨立收據。如此一來，既能保留完整的收款證明，又能避免租約因涉及收款確認而產生不必要的印花稅爭議，是每位聰明房東都應學會的自保之道。
專家教戰避雷術：合約與金流紀錄應分流
為了避免誤觸法網，馬湘琳建議最安全的做法是「合約歸合約，金流歸金流」。租約內容應僅單純記載租賃條件，切勿在上面直接註記收款金額與簽名。至於收取的租金與押金，應透過銀行轉帳留下紀錄，或另外開立獨立收據。如此一來，既能保留完整的收款證明，又能避免租約因涉及收款確認而產生不必要的印花稅爭議，是每位聰明房東都應學會的自保之道。
