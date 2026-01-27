台北市警局士林分局警備隊柳姓女警2022年開警車不慎撞傷一名騎機車的女大生，原本談好6600元和解，女大生不滿女警講話太酸顯得毫無歉意，仍提出過失傷害罪告訴：女警為了反擊，提出車禍10天後的驗傷單，也提告過失傷害，主張女大生鑽車縫害她撞到方向盤受傷，實則故意說謊，意圖使女大生遭判刑，最高法院以誣告罪判女警4個月定讞。
如果是向公務員指明特定對象的誣告罪，不得易科罰金，但刑度在6個月以下仍有機會免於牢獄之災，可向檢察官聲請服「易服社會勞動」，若檢方不同意聲請，女警就會入獄服刑。
本案發生在2022年3月23日晚間6點多，柳姓女警開巡邏車載張姓小隊長，從中山北路五段691號的路邊起步時突然向左切，撞倒王姓女大生騎乘的機車，害女大生手腳擦傷。
案發隔天雙方同意6600元和解，但之後王姓女大生想到談判過程中女警酸言酸語、態度惡劣，讓她感受不到道歉的誠意，因此在2022年5月6日正式對女警提告。女警得知還是吃上官司，明知自己2022年4月2日去醫院驗出的「前頸部輕微擦挫傷、右手痛疑似扭傷、左肘痛疑似扭傷、前胸痛疑似扭傷」，跟車禍毫無關聯，在女大生提告2天後持驗傷單反告對方過失傷害。
王姓女大生及張姓小隊長都證稱，車禍發生後柳姓女警說她沒受傷，小隊長還說，與女警一起送女大生看急診時，女警並未順便驗傷，回到警備隊之後有同仁關心，女警仍說沒事。
士林地檢署起訴柳姓女警誣告罪，法院審理期間，女警堅稱車禍發生時緊急煞車撞到方向盤，造成前胸扭傷、前頸部擦挫傷、左手肘撞到車門、右手手指扭傷、右手手腕扭傷；她沒在事發當天就醫是因為注意力都放在女大生身上，她也沒有要追究的意思，後來接到交通隊說要作談話紀錄，才會去驗傷。
柳姓女警供稱，同車的小隊長事後遭她檢舉圖利（不起訴確定）所以懷恨在心，證詞並不可信。女警甚至向法官告狀，警備隊副隊長有施壓，她不敢第一時間去驗傷，她為此還告副隊長恐嚇罪，但這部分也是不起訴確定。
法官想了解案發10天後的驗傷單究竟能不能證明因車禍導致，醫院回函表明無從確認；急診醫師出庭作證，寫手痛疑似扭傷只是因為女警的「主觀感受」，才會這樣開診斷證明書，至於頸部挫傷是他看到當下傷口的紀錄，不會去判斷什麼原因造成。
法院勘驗警車的行車紀錄器影片，剛起步的擦撞不至於造成車內嚴重晃動、害駕駛撞上方向盤的情況，女警不可能因此受傷；警車並未急煞只是輕踩煞車，也與同車小隊長的證詞相符。
法官批評柳姓女警身為執法人員，明知並未車禍受傷，只因為和解事宜起爭執被告過失傷害，為反制王姓女大生而誣告；女警始終不認罪、犯後態度不佳，但考量她與女大生達成調解，一、二審都判刑4月。
柳姓女警不服上訴，主張二審沒諭知緩刑是違背法令的，她有小孩要養而且現在仍擔任警職，但最高院指出，是否諭知緩刑，法院本來就有決定權，不宣告緩刑「本無說明理由之必要」，不能因此主張違法；原審本於事實審採證認事的職權行使及推理作用，予以判斷而認定，並未違背客觀存在之經驗法則與論理法則，因此駁回上訴。
