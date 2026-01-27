我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王姓女大生原本與柳姓女警以6600元達成和解，但她覺得女警酸言酸語並無道歉的誠意，仍提告過失傷害，沒想到因此被女警反告。（圖／記者劉松霖攝，2024.5.21）

▲張姓小隊長同車柳姓女警，他作證說女警跟他一起送女大生就醫，但女警並未順便驗傷。（圖／記者劉松霖攝，2024.5.21）

▲對於柳姓女警主張二審沒緩刑又不解釋理由已違背法令，最高法院打臉她並駁回上訴，全案定讞。（圖／記者劉松霖攝）

台北市警局士林分局警備隊柳姓女警2022年開警車不慎撞傷一名騎機車的女大生，，主張女大生鑽車縫害她撞到方向盤受傷，實則故意說謊，意圖使女大生遭判刑，本案發生在2022年3月23日晚間6點多，柳姓女警開巡邏車載張姓小隊長，從中山北路五段691號的路邊起步時突然向左切，撞倒王姓女大生騎乘的機車，害女大生手腳擦傷。案發隔天雙方同意6600元和解，但之後王姓女大生想到談判過程中女警酸言酸語、態度惡劣，讓她感受不到道歉的誠意，因此在2022年5月6日正式對女警提告。女警得知還是吃上官司，明知自己2022年4月2日去醫院驗出的「」，跟車禍毫無關聯，在女大生提告2天後持驗傷單反告對方過失傷害。王姓女大生及張姓小隊長都證稱，車禍發生後柳姓女警說她沒受傷，士林地檢署起訴柳姓女警誣告罪，法院審理期間，，造成前胸扭傷、前頸部擦挫傷、左手肘撞到車門、右手手指扭傷、右手手腕扭傷；，她也沒有要追究的意思，後來接到交通隊說要作談話紀錄，才會去驗傷。柳姓女警供稱，（不起訴確定）所以懷恨在心，證詞並不可信。女警甚至向法官告狀，，但這部分也是不起訴確定。法官想了解案發10天後的驗傷單究竟能不能證明因車禍導致，醫院回函表明無從確認；急診醫師出庭作證，，才會這樣開診斷證明書，至於頸部挫傷是他看到當下傷口的紀錄，不會去判斷什麼原因造成。法院勘驗警車的行車紀錄器影片，；警車並未急煞只是輕踩煞車，也與同車小隊長的證詞相符。法官批評柳姓女警身為執法人員，明知並未車禍受傷，只因為和解事宜起爭執被告過失傷害，為反制王姓女大生而誣告；女警始終不認罪、犯後態度不佳，但考量她與女大生達成調解，一、二審都判刑4月。，但最高院指出，是否諭知緩刑，法院本來就有決定權，不宣告緩刑「本無說明理由之必要」，不能因此主張違法；原審本於事實審採證認事的職權行使及推理作用，予以判斷而認定，並未違背客觀存在之經驗法則與論理法則，因此駁回上訴。