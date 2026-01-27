美式大賣場好市多Costco重大變革！最新公布2026年四大新制，包括熟食區全面實施「數位掃卡」，披薩、熱狗美食等非會員不給買；導入結帳區「預先掃描技術」縮短排隊時間；首創「獨立式加油站」；處方藥價格透明化。而台灣繼4月1日起確定「10年首度會費調漲」，針對前述四大新制官方回應：「依總部指示，台灣就會跟進。」本文為大家整理最完整的2026新制攻略供參考。
2026好市多Costco新制！台灣官方回應：「依總部指示跟進」
美式大賣場好市多（Costco）最新公布重大變革！ 面對通膨壓力與數位化轉型，好市多計畫2026年在全球範圍推動四大核心新制，台灣不只4月1日起確定「10年首度會費調漲」，會員最關心「美食熟食區掃卡制度」等皆有變動，被視為歷年來規模最大的制度優化，旨在提升會員專屬價值並加速購物流程。
對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問台灣業者，官方回應表示：「確實為今年推出的新制，依總部指示，台灣就會跟進，好市多一向致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，我們都會主動通知會員，再次感謝您的支持。」
2026好市多Costco將推出四大新制！披薩、熱狗熟食區：非會員不給買
1、美食熟食區全面實施「數位掃卡」：非會員不給買
過去不少人路過也能走進熟食區購買划算披薩、熱狗等美食的小確幸沒了！好市多為保障付費會員權益，之後預計無論是室內或室外美食區，點餐前皆須先掃描會員卡。
◾️影響： 徹底堵絕非會員消費空間，強化會員制度的稀缺性。
◾️執行細節： 即使使用現金或信用卡，掃描會員卡仍為點餐的第一步。
2、導入結帳區「預先掃描技術」！有效縮短排隊時間
為了解決人潮擁擠問題，好市多執行長羅恩瓦克里斯（Ron Vachris）宣布擴大推動「預掃描」技術。
◾️做法： 員工將在顧客排隊等候時，先行掃描購物車內的商品。
◾️優勢： 預計最多可縮短結帳時間達20%，大幅提升購物效率。
▲好市多熟食區深受大家喜愛，連非會員也能進入結帳區外的美食區購買，未來路人小確幸沒了。（圖／公關照片）
3、首創「獨立式加油站」不僅限於賣場旁
好市多將在加州米申維耶霍（Mission Viejo）測試首座不附設於賣場旁的「獨立式加油站」。
◾️策略： 持續以極低毛利油價回饋會員，並不再侷限於傳統倉儲店址，未來可能成為全球展店的新模式。
4、處方藥「價格透明化」領先業界
跟據藥品福利管理公司（PBM）Navitus在2025年8月5日便已發布消息，與好市多建立合作夥伴關係，將為客戶提供「成本加成（Cost-Plus）」的定價模式。
◾️內容： 會員可直接看到藥品的「原始取得成本」以及固定的加價比率。
◾️價值： 提供藥局體系少見的高度透明度，幫助長備藥會員節省支出。
2026四大新制引起各界關注，台灣好市多回應：「確實為今年推出的新制，依總部指示，台灣就會跟進。」目前並未有明確執行時程，台灣好市多強調，若是各項服務有任何調整或變動，都會主動通知會員。
資料來源：好市多Costco
