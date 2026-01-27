台灣「牛排＋自助吧」熱潮又起，饗賓朵頤牛排、路易莎青焰炭火熟成牛排有勁敵！新店裕隆城今（27）日被讀者發現超過30人潮大排隊，仔細看原來是TOK牛排屋新店開幕，主打原塊牛肉、鴨胸、雞腿排等主餐，398元起享用自助吧，有機生菜水果沙拉、烤麵包、飲料與冰淇淋都能吃到飽，Threads上網友推薦，「牛排肉質跟烤功對得起價位；自助吧有飯店把費的水準」，《NOWNEWS今日新聞》整理菜單、價格、開幕優惠一次看。
新店裕隆城「TOK牛排屋」開幕人潮排爆！超過30人卡門口
新店裕隆城開幕以來深受在地居民歡迎，今明明是平日，有讀者前往發現還不到中午的人潮眾多，仔細看是一間全新品牌「TOK牛排屋」新店開幕，算一算門口排隊人龍約有30位之多。
《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，官方證實：「1月27日、1月28日這兩天開幕優惠，線上預訂都滿了，剩下現場排隊。」並透露「今天11:00開門現場排隊大概有20多組」，為避免現場客人久候，將另外開放預約客人入場。
業者表示：「前幾天試營運，客人也多到備料不及，導致中午排餐有幾項不能賣」；按照數日來經驗，預估至下午三點離峰時間還是有人候位。
火鍋「
荿蒔敘」發威！2026再開牛排屋也爆紅 Threads友點讚
事實上，「TOK牛排屋」的背後推手，是來自台元紡織旗下餐飲事業「蒔慕」；早在去年2025年便以人氣質感鍋物荿蒔敘，在新店裕隆城造成轟動，當時也讓在地居民發文詢問「今天是所有的新店人都到裕隆城吃飯了嗎」，被超狂人潮嚇到。
雖然近日「TOK牛排屋」也是因開幕優惠掀起話題，不過Threads上已有網友分享開箱經驗，推薦「五分熟肋眼跟牛小排都豪好吃🤤 一客牛排800多加一成服務費，這肉的品質跟烤的功力完全對得起價位，而且牛排一旁的配餐玉米、地瓜的很甜」更大讚：「水果跟沙拉品質也不錯有飯店把費的水準。」
TOK牛排屋398元起吃到飽！菜單價格、訂位資訊一次看
TOK牛排屋招牌主餐推薦，包括鋪滿金黃酥炸蒜片的「TOK蒜香重磅牛排」598元爽吃10oz超大肉量，肉質軟嫩的「主廚嚴選菲力牛排 8oz」798元、肉香濃郁的「典藏紐約客牛排 8oz」798元、油花均勻的「極上火烤肋眼牛排 8oz」858元。
老饕想吃好一點，可選由日本和牛與安格斯黑牛配種之美國極黑和牛製成的「頂級臻味炙燒和牛 6oz」1398元；其他主餐則有「脆皮牧場雞腿排」398元、厚實香嫩多汁的「香煎穀倉鴨胸」698元可遠，菜單總共有13道主餐，另有雞豬、牛雞與牛鴨三種雙拼主餐組合，全系列16道可嚐鮮。
點排餐除了可享78元起升級套餐、大啖酥皮玉米濃湯與手工豆花等；還提供舒活自助吧，多達18種以上的新鮮時
旬蔬果，尤其推薦行健村小農直送的當季有機生菜吃到飽，連烤麵包、 飲品與冰淇淋都能無限享用。
「TOK牛排屋」新店裕隆城開幕優惠：
◾️開幕日1月27日、1
月28日連續兩天「第二份主餐半價」優惠（以價格較低者計算）， 加碼再送兩張脆皮牧場雞腿排「買一送一」雙人回客兌換券。
◾️1月29日至2月13日兩人同行點兩份排餐即贈限量「
現烤鮑魚」乙份兩顆（送完改贈其他品項）。
「TOK牛排屋」餐廳資訊
地址：新店裕隆城 新北市新店區中興路三段70號5樓
電話：02-2911-6079
線上訂位請點此
朵頤牛排：全面升級729元起吃PRIME牛排！搭配百匯餐台吃到飽
饗賓集團旗下朵頤牛排2026年全台門市全面升級，729元起開吃頂級PRIME牛排主餐、搭配豐盛百匯餐台自助吧吃到飽；並於新莊宏匯、台北新光站前雙北兩大新店也開幕；目前全台開放2026農曆春節訂位中。
青焰炭火熟成牛排：插旗台中逢甲商圈！698元起搭配百道自助吧
路易莎集團旗下人氣品牌「青焰炭火熟成牛排」最新進駐逢甲商圈，台中逢甲豐邑門市可享牛排、龍蝦搭配百道自助吧，焰烤經典牛排698元起。
資料來源：TOK牛排屋、Threads、荿蒔敘、朵頤牛排、炭火熟成牛排
