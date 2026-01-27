三星手機驚傳爆炸意外，國外社群平台Reddit網友發文指出，在去年（2025）9月購入 Galaxy S25＋，不料，僅用了2個月，就在11月晚間用原廠充電器與線材充電時爆炸，燒毀家中地毯，經當地消防局認定起火原因為熱失控，手機電池升溫速度超過系統散熱能力導致起火。根據「PhoneArena」報導指出，三星官方已經認了，將負擔該名網友Galaxy S25+手機的全部費用、醫療等費用。至於台灣是否有相關案件，《NOＷNEWS》實際詢問台灣官方尚未取得回應。
當地消防局調查：鋰電池熱失控
Reddit上有網友Po文者出，2025年11月半夜僅使用約2個月的Samsung Galaxy S25+竟然在充電時發生鋰電池熱失控，當場爆炸起火，火勢燒穿地毯，網友指出，使用的為原廠Samsung充電器與線材，並無任何改裝或不當使用情形，手機嚴重焦黑變形，充電區域、電池附近損毀最為明顯，現場留有高溫燃燒痕跡。
該起事件經當地消防局調查，認為起火原因為鋰電池熱失控，意即電池或相關元件升溫速度遠超過系統散熱能力，最終造成結構破壞與起火。這類事件過去常見於鋰離子電池產品，如手機、行動電源或電動工具，一旦在睡眠時或狹小室內發生，更容易演變成高風險災害。
三星官方認賠！
在歷時約兩個月的溝通和調查，三星最終承認本案為硬體相關問題所致，同意負擔該支 Galaxy S25＋的購機費用、當事人醫療費、環境清潔與修繕費用，並由三星旗下火災與保險部門提出一家三口每人五百美元（約新台幣15700元）的精神損失補償。然而原 PO 認為，這筆金額並未將長期健康追蹤、潛在職涯影響與對充電行為的恐懼等無形成本納入考量，目前仍在評估是否接受或尋求進一步法律協助。
根據「PhoneArena」指出，這次並非 Galaxy S25＋第一次因為過熱與起火而登上版面，去年10月，就有韓國用戶曾在三星官方論壇爆料，自己的 Galaxy S25＋在日常使用中突然溫度飆升，手機發出一聲巨響後掉落地面並起火燃燒，所幸當下並未插著充電線，也沒有造成人員重大傷害，但裝置幾乎全毀。
養成正確充電好習慣
有外媒點出民眾經常犯的「3大充電壞習慣」，不僅讓手機電池壽命大減，甚至撐不過兩年，包含長期滿電狀態、滿電仍插電、高溫環境充電都是鋰電池的隱形殺手。蘋果也提醒，用戶應開啟「最佳化電池充電」與「最佳化充電上限」功能，並避免高溫與厚重保護殼充電，才能讓手機多撐好幾年。
資料來源：Reddit網友、PhoneArena
