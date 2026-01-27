我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李昇基、李洪基拍戲結緣（右），如今將一起舉辦演唱會。（圖／SYL TW）

李昇基、李洪基4/4來台 高雄流行音樂中心開唱

李昇基、李洪基因戲結緣 2025再合體引爆話題

韓國演藝圈代表性的全方位藝人李昇基，將與FTISLAND主唱李洪基強強聯手，確定於4月4日在高雄流行音樂中心舉辦《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》，門票將於2月6日在年代售票開賣。本次演出不僅是2人首次於海外舉行的聯合演唱會，更將是一場融合友情、實力與音樂熱情的奇蹟舞台。《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》將於4月4日在高雄流行音樂中心華麗登場，票價分別為搖滾區新台幣6680元、二樓座位5880元、三樓座位4880元、四樓座位3880元，門票將於2月6日中午1點在年代售票系統正式開賣，更多演出相關資訊可透過主辦單位臉書SYL TW查詢。李昇基與李洪基因2017年合作人氣電視劇《花遊記》結緣，從戲裡的夥伴關係，一路延伸成能在私下分享煩惱、彼此扶持的演藝圈代表性摯友。這些年來，2人各自在音樂與演技領域持續累積成績，卻始終讓粉絲期待能再度同台。直到2025年，他們共同登上韓國音樂節目《不朽的名曲》歌王戰特輯，攜手演繹〈疾風街道〉，爆發力十足的唱功與壓倒性的舞台氣場瞬間震撼全場，播出後更被封為「夢幻組合」，也正式點燃粉絲對聯合演唱會的期待。在粉絲多年敲碗下，這個畫面終於走出電視螢幕、正式搬上台北舞台，這次《2026 OURS LIVE CONCERT [MIRACLE] IN KAOHSIUNG》將由李昇基與李洪基攜手現場樂團，從細膩抒情一路唱到熱血搖滾，橫跨多元曲風，把當年合作的火花全面升級。