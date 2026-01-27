我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有網友在新加坡電影院偶遇林俊傑與女友七七。（圖／微博@會火）

44歲金曲歌王林俊傑（JJ Lin）在去年底大方認愛小20歲中國網紅女友七七，首度公開放閃讓粉絲都超驚喜。而近日，有網友捕捉林俊傑跟七七在新加坡的某間電影院約會，只見兩人零遮掩，並肩坐著看電影，認愛後首度同框火速引發熱議，但這也引來部分粉絲批評原PO不尊重兩人的隱私。林俊傑去年底認愛七七後，近日有網友PO出在新加坡偶遇小倆口的片段，只見兩人毫無遮掩的並肩坐在電影院中，靜靜地欣賞電影，雖然沒被拍到特別互動，但能感覺出情侶之間的自在與甜蜜。而兩人戀愛曝光後的首度同框，馬上就引發高度關注，「看起來好溫馨」、「有人陪他感覺很好」。但也有部分粉絲提出，這是屬於林俊傑與七七的私人時間，這樣偷拍的行為非常不尊重他們的隱私，「私人時間這樣偷拍真的好嗎」、「談戀愛看個電影、逛個街很正常吧…少關注人家的私生活行嗎」，意外掀起兩派爭論。網紅直播主曾聖媛日前被挖出疑為林俊傑前女友，根據微博娛樂博主「吃瓜姐妹」統整的資訊，2019年時，曾聖媛也曾陪林俊傑幫林媽媽慶生，一直到2023年3月，兩人都持續有互動；這張被外流的親密貼臉合照，正是2023年在台北市大安區拍的，林俊傑與曾聖媛同時看向鏡頭，臉上洋溢笑容，氣氛很甜蜜，外界猜測當時應該還在交往中。但2024年初開始，林俊傑似乎就變心了，改與七七曖昧，被人目擊在東京等地旅遊。林俊傑隨後在去年12月正式官宣與七七的戀情，公開的照片也是林媽媽的慶生宴合照，這讓網友忍不住調侃，「林媽媽是什麼打卡景點嗎？」、「不知道是不是每一任都陪林媽吹過蠟燭」。針對林俊傑與曾聖媛的關係，林俊傑公司則在先前曾回應，兩人是「平台介紹認識的朋友」，否認交往傳聞。