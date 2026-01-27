台南奇美博物館與大英博物館合作，重磅大展《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）將於1月29日開展，官方小編搶先曝光展覽限定周邊商品，4款徽章讓粉絲直呼「比埃及當地賣的還漂亮」；還策劃親子主題導覽「法老探險隊」化身考古學家解開王室密碼，並攜手台灣高鐵推出85折交通優惠聯票。駐館餐廳Isabati義薩芭蒂也推出金字塔飯配科夫塔豬肉餅、法老王西式餃，呼應特展主題。
奇美博物館《埃及之王：法老》1/29開展！2公分精巧金飾到2噸石像共280件展品
台南奇美博物館獨家合作大英博物館，2026年特展《埃及之王：法老》1月29日將展出280件稀珍文物，展品歷史橫跨近3000年，從古埃及第三王朝至滅亡後的羅馬時期，領略拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老統治期間的文物。
豐富而多元的展出品項，涵蓋黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築、棺木與文書信件等，從工藝精巧僅2公分的金飾、到重達2噸的宏偉石像，尤其一次罕見來台總計達28噸的巨型石雕，震撼磅礡，是歷年埃及法老文物來台規模之最！
展覽限定周邊商品搶先曝光！粉絲讚：「比埃及當地賣的還漂亮」
不少埃及迷早就在問，想看這次展覽周邊商品。1月29日台南奇美博物館《埃及之王：法老》開展前，官方小編悄悄偷跑，釋出大家敲碗很久的展覽限定商品。
搶先曝光4款金屬材質的徽章，分別描繪辛努塞爾特二世王位名的飾物、塞提一世的沙布提俑、塞提二世王權坐像、及「拉神之子」的銘文浮雕殘片。小編還證實「這次配合特展，特別取得大英博物館授權，開展時將推出一系列，由館方親自設計的展覽限定商品。」
已吸引眼尖的粉絲大讚「比埃及當地賣的還漂亮」，紛紛留言「天啊！好好看啊！」「希望貨源充足」、「必須拿下」、「我只希望備貨量夠我買」。讓人備受期待。
親子主題導覽「法老探險隊」！化身考古學家解開王室密碼
奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》預料將掀起全台埃及熱潮，館方特別策劃親子主題導覽「法老探險隊」，
邀請大小朋友化身考古學家，共學共玩解開法老王權符號與王室密碼。
從兩百多件文物中梳理出七大精華面向，頭戴法老頭巾的導覽員將引領大家像考古學家般，透過任務型學習單，一起解碼法老的神祕符號、
古埃及聖書體與王室飾品的動物意涵等， 深入了解法老如何為永生精心準備，在趣味中掌握展區重點知識。
最重要的是，成功破解任務，還能獲得貓女神芭絲特（Bastet
）、鱷魚神索貝克（Sobek）等Q版埃及動物神祇的造型摺紙，並蒐集聖甲蟲、聖蛇等共7款「好運護身符」集章。
目前可至奇美博物館官網報名，
展覽期間每週六、日，上午場10:00（09:30 開放報到）、下午場14:30（14:00 開放報到），全程約60分鐘、每人費用150元（不含特展門票），親子主題活動已包含「固定入場時間」，不需「快速入場預約」。
成人觀眾可選擇參與專業導覽員帶領的「
專人定時導覽」。展廳內也設有免費語音導覽QR Code，可利用個人手機掃描、並自備耳機聆聽。
駐館餐廳Isabati義薩芭蒂「金字塔飯、法老王西式餃」開吃！
奇美博物館駐館餐廳Isabati義薩芭蒂，是由日籍總料理長和妻子共同經營， 傳承日本人嚴選食材的精神，不添加化學調味、堅持手工製作料理。今年呼應特展主題，規劃2026新版菜單。
推出「金字塔庫莎麗」以金字塔造型香料米飯，搭配符合國人餐飲習慣以豬肉特製的科夫塔餅，呈現埃及國民美食意象；並以法老王的尼美斯頭巾為發想，打造「法老王西式餃」。
限量開賣！奇美博物館「高鐵國旅聯票」85折
專屬優惠
奇美博物館攜手台灣高鐵，即日起限量開賣85折「高鐵國旅聯票」
專屬優惠。凡購買《埃及之王：法老》特展聯票， 即可享高鐵85折交通優惠，並贈送一份台南好禮；另外， 亦同步規劃常設展聯票，除了同享高鐵票85折， 再加碼贈送奇美博物館禮品店50元抵用券。
《埃及之王：法老》展覽時間、地點！6大購票平台一覽
◾️展出地點：奇美博物館 一樓特展廳
◾️展覽日期：2026年1月29日至2027年1月10日（週三、除夕休館）
◾️展覽時間：9:30-17:30（特展最後入場時間16:30）
◾️票價：「一般票」全票580元、優惠票480元，「週三藝享票」2000元（官網獨賣）
◾️官網購票網址：https://chimeimuseum.fonticket.com/ticket/regular_BM
◾️其他售票平台：Klook、KKday、ibon、Trip.com、易遊網
親子主題導覽「法老探險隊」！化身考古學家解開王室密碼
