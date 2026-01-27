前中央氣象局局長鄭明典表示，若華南雲系東移的特徵持續出現，代表「春天到了」。鄭明典解釋當太陽直射點北移，青藏高原成為強大熱源，使空氣上升，形成低壓並吸引周圍氣流逆時針流動，衛星上呈現「華南雲系東移」，這正代表氣象上的春季已經到來。而春天民眾會去賞櫻，氣象署報氣候粉專也揭露冬末春初最佳賞櫻時間點。
華南雲系東移：春天到了
鄭明典在粉專上提到，華南雲系東移代表了地表吸熱效率遠高於空氣，所以太陽直射點往北移動，青藏高原就會逐漸變成一個大熱源。而高原增溫加熱空氣，空氣上升，高原區底層形成低壓區，周邊空氣便會以逆時針方向補進來。逆時針氣流，在高原東側就是偏南風，偏南方帶來濕暖空氣，濕暖空氣受地形舉生成雲，雲稍微上升便遇到西風(約700百帕高度)，西風將雲氣往東帶走，衛星雲圖上便看到「華南雲系東移」的特徵，要是華南雲系東移的特徵持續發生，就表示氣象上的「春季到了」。
氣象署：春雨是指每年臺灣2 ~ 4月的降雨
根據中央氣象署報氣候指出，春雨是指每年臺灣2 ~ 4月的降雨，是臺灣西半部在前一年颱風季結束後，到當年梅雨季開始前，這段期間的重要水源。春季時，北方冷氣團與南方暖氣團相遇，會形成不穩定的界面，稱之為 鋒面，由於經常在華南地區形成雲雨帶，因此會稱為「華南雲雨區」。隨著高層西風帶由西往東向臺灣移動，鋒面會逐漸從華南地區移出，為臺灣帶來有利春季降雨發展的天氣條件。
春雨帶來的降水量多寡不僅影響臺灣民生用水、工業用水量，同時也影響農業灌溉水資源調度。若春雨來的太晚或降雨量太少，加上豐水期雨量不足，就可能導致該年發生較嚴重的乾旱。此外，人們常說的「春天後母面」，表示春季的天氣相當不穩定，因此即便準備進到春天，外出時也要多留意天氣狀況。
首波春櫻預計2月綻放
而提到春天，不少人就會想到「賞櫻」，氣象署也公布了首波賞櫻預測。櫻花的花期從冬末一路延續到春初，從寒緋櫻、八重櫻開始綻放，再由吉野櫻接棒，是初春帶來最夢幻的粉紅風景。櫻花開花受氣溫影響很大，需要經過冬季低溫休眠後，當春天氣溫回升到一定程度，花芽才會甦醒綻放，這也是為什麼櫻花總在冬春交替時盛開。今年南投縣魚池鄉的八重櫻預估從2月初至2月中旬盛開，最佳賞櫻期間、地點：
時間：約2月1日至2月14日
賞櫻地點：南投縣魚池鄉九族文化村、南投縣日月潭
資料來源：鄭明典、報氣候、農業氣象觀測網
