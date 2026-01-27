看電影的興致全沒了！日前有民眾前往台北市美麗華影城觀賞宮崎駿經典動畫電影《魔法公主》特別場，結果有家長帶著兩名未滿6歲的孩子入場，放任孩子在電影期間哭鬧、踢他人椅背，引爆全場觀眾怒火，事後更在網路社群上出現大量公審貼文。對此，美麗華影城也發出道歉聲明，宣布補償該場觀眾兩張電影兌換券，公告中「1細節」曝光後更被網友讚翻。
家長放任孩子哭鬧！全場觀眾獲得美麗華補償
美麗華影城於上週六下午放映《魔法公主 4K 紀念版》IMAX 特別場，結果有一組家長帶著兩名未滿6歲的孩子入場，孩子整場情緒失控，不斷哭鬧，甚至頻頻踢前方觀眾的椅背，當下就已有其他觀眾出聲制止，卻仍舊未見改善。
電影結束後，社群平台 Threads 上出現多篇現場觀眾的公審貼文，紛紛痛批這組家長不負責任。甚至連被踢椅背的女觀眾本人也現身留言表示：「我就是椅子被狂踢的女生，我第一次轉過去還好聲好氣地說：不好意思，別一直踢我的椅子（音量已經蠻大的），那個媽媽直接裝沒聽到，眼睛直直看著螢幕。後來我是整個人轉過去，高跪起來，我大吼說：別再踢我的椅子了，好嗎！她才對我說不好意思。安靜一陣子後，他們又開始了，父母完全不管。」
事件持續發酵後，美麗華影城於昨（26）日發出道歉公告表示：「為表達影城的誠意與負責，針對當日受影響之同場觀眾（除 I 排 22、23、24、25 號座位不適用本補償方案外），提供 IMAX 電影兌換券兩張作為補償，使用不限電影。」
美麗華影城不僅道歉並提出補償方案，公告中更特別排除造成困擾的家長座位，並於隔日立即加強入場年齡確認措施。所有細節決策曝光後，也讓大批網友大讚，「謝謝你們願意正視這件事情」、「光是知道影城方有了解事情經過，就已經覺得非常暖了，你們撫平了我當天經歷的各種痛苦」、「我是隔天週日的場次，入場時現場工作人員有在確認小朋友年齡，有即時調整，讚」、「特地排除那一家人真的要大讚！在意大多數正常觀眾權益，活該你們賺錢」。
資料來源：美麗華影城
