越南首富范日旺轉向香港市場尋求奧援，旗下GSM評估赴港上市，試圖為持續虧損的VinFast緩解資金渴求。GSM企圖以海外擴張與叫車市佔的成長敘事，包裝這場電動車帝國的資本豪賭。隨著GSM衝刺上市，這支標誌性的綠色車隊能否將聲勢轉化為獲利，並在港股寫下翻身新頁，已成為市場焦點。范日旺（Pham Nhat Vuong）於2017年高舉「越南自主汽車品牌」旗幟，在海防市迅速建廠，並從歐美車廠挖角成熟團隊，初期以燃油車累積經驗，隨後全面轉向純電。然而，由於核心零組件與技術高度仰賴博世、寧德時代等國際供應商，製造成本與研發支出始終居高不下。根據財報與外電彙整，VinFast近年虧損持續擴大，僅2024年全年虧損即超過30億美元（約新台幣944億元），現金流壓力明顯。為解資金困境，范日旺2023年透過SPAC方式讓VinFast在那斯達克掛牌，首日市值一度飆破800億美元（約新台幣2.52兆元），短暫超越福特與通用。然而，由於創辦人家族持股比例過高，自由流通股極少，股價隨後劇烈波動，市值大幅回落。加上市場實際銷售表現不如預期，以及產品召回與口碑爭議，讓VinFast逐漸被投資人視為高風險標的。就在造車夢陷入尷尬之際，GSM被推上前線。GSM成立於2023年，以全電動車隊切入叫車市場，旗下車輛幾乎全數採購自VinFast，形成「自產自用」的垂直整合模式。GSM一度吸收VinFast超過七成的國內銷量，成為消化產能的重要管道，也讓GSM能在短時間內快速擴張車隊規模。多份市場調查顯示，GSM在越南主要城市快速擴張，市占一度逼近四成，對長期稱霸市場的Grab形成實質壓力。同時，GSM也已將業務拓展至寮國，並進軍印尼與菲律賓，試圖把自身定位為「東南亞綠色出行平台」。分析指出，香港市場近年積極吸納東南亞企業，對新能源，電動車與平台經濟題材具備相對成熟的投資人基礎，流動性也被認為較美股更適合中型企業募資。GSM若能獨立上市，不僅可替Vingroup分散資金壓力，也有助將VinFast的虧損風險切割出來。市場傳出，GSM目標估值約20億至30億美元（約新台幣629至944億元），募資規模至少2億美元（約新台幣63億元）。不過，分析人士也提醒，投資人關注的關鍵仍在於，GSM能否證明自身具備獨立獲利能力，而非僅作為VinFast的「內部消化器」。回顧范日旺的商業軌跡，從烏克蘭泡麵生意起家，返國押注房地產起飛，再整合成涵蓋地產，零售，醫療與教育的Vingroup生態系，每一次跨界都伴隨高度槓桿與資本操作。如今推動GSM赴港上市，既是為VinFast續血，也是其資本棋局的延伸。港股鐘聲是否真能替造車夢爭取時間，關鍵恐怕不只在上市成敗，而在這支綠色車隊能否在東南亞街頭，跑出一條可持續的商業模式。