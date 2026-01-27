電影《陽光女子合唱團》口碑爆棚，票房突破2.5億元還在看漲中，不只是劇情受到討論，劇中演員群所做的紅豆麵包也受到關注，許多人好奇監獄裡的鐵窗美食哪裡能買得到？《NOWNEWS今日新聞》盤點出10款監獄美食，用料紮實價錢又佛心，透過矯正機關自營商城都能買得到。
1.台北女子看守所－重乳酪蛋糕
2.桃園女子監獄－黃金泡菜
3.桃園女子監獄－南棗核桃軟糖
4.花蓮看守所－土鳳梨酥
5.台中監獄－狀元糕
6.屏東監獄－鼎新甘醇醬油
7.花蓮看守所－綠、紅豆椪系列
8.台中監獄－牛軋雪Q餅
9.台南看守所－堅果貝果
10.東成監獄－手工芋頭饅頭
這些監獄美食有些還是限量供應，如果遇到連假一定要記得提前訂購。《陽光女子合唱團》堪稱國片許久未出現的奇蹟，口碑效應直到上片兩週後才出現，賣座數字突飛猛進，甚至把《阿凡達：火與燼》打下冠軍王位，之後更一發不可收拾，光是最近一週內，就從全台近億到賣破2.5億，等於幾天之中就多了超過1.5億的票房。
雖然這部片是翻拍自2010年韓國的電影《美麗的聲音》，但在地化的比例更高、結局幾乎和韓版完全不同，尤其台版一開場就埋了伏筆，觀眾看到最後才驚覺編導的構思巧妙，最後的高潮更是遺憾、感動兼具，讓人不得不潸然淚下。
