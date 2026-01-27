根據防詐平台MyGoPen觀察，近期有民眾會收到詐騙集團打著 MOMO、PC Home、蝦皮、酷澎等電商平台的名義，聲稱「雲端發票中獎」，並提供財政部電子發票整合服務平台網址連結，要民眾填完資料才能領取。但其實是詐騙集團架設的偽冒網站，在165 打詐儀錶板搜尋「財政部電子發票整合服務平台」能看到有不少人中招，有人甚至因為一時疏失被捲走近10萬元的血汗錢。
MyGoPen指出，近期獲報，有用戶收到「MOMO 購物網」客服寄來的 Email，聲稱 2025 年 11 - 12 月的雲端發票中獎，須至財政部電子發票整合服務平台完成歸戶，才能領取1000 元，並附上平台連結。沒想到竟然是詐騙集團寄發的釣魚郵件，信件中所附的連結為「https://einvoiceplatforma-tw＊com/」，而真正的財政部發票平台為「https://www.einvoice.nat.gov.tw/」，以假亂真讓人容易上當。
雖然詐騙集團架設的假網站，外觀與真實網站相似，但MyGoPen表示，如果仔細比對，會發現民眾要登入正版網站，可以透過手機號碼、自然人憑證與行動自然人憑證等 3 種方式，詐騙網站卻只能透過手機號碼登入；且如果是詐騙網頁，無論重整頁面多少次，圖形驗證碼顯示的都相同。
想辨識真假網址MyGoPen幫你查
假如民眾警覺心不夠，按照指示輸入，會進入要你填寫信用卡資料的偽冒頁面，聲稱因為你的「信用卡歸戶異常」，必須重新填寫相關資料。一旦填寫，詐騙集團就可以取得你的帳號，進行盜刷，MyGoPen提醒，如果收到可疑郵件，不確定是否為政府架設的網頁，可以到MyGoPen官網的「詐騙網址幫你查」進行確認。
資料來源： MyGoPen、財政部電子發票整合服務平台、詐騙網址幫你查
