英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）公布2026年學科排名，新加坡成為東南亞唯一擁有「全球前20名電腦科學大學」的國家，國立大學（NUS）與南洋理工大學（NTU）雙雙上榜，在區域內遙遙領先。根據THE 2026年電腦科學學科排名，新加坡國立大學名列全球第13名，較去年下滑2名；南洋理工大學則表現亮眼，從去年的第19名上升至第16名，兩校也是整個東南亞地區唯二擠進前20強的大學。在同時公布的2026年THE世界大學總排名中，新加坡國立大學位居全球第17名，南洋理工大學則排名第31名，顯示新加坡高等教育在整體與科技領域皆維持強勁競爭力。THE電腦科學排名評比範圍涵蓋軟體開發與工程、人工智慧與機器學習、資安與網路等重點領域，2026年共評估來自84個國家與地區、合計1,165所大學，並依據18項績效指標進行綜合評分。入榜學校須在2020年至2024年間，至少發表500篇相關研究成果，門檻相當高。全球榜首由英國牛津大學奪下，北京大學則成為亞洲表現最佳的大學，也是唯一擠進全球前10名的亞洲學校。整體來看，本次共有56所東南亞大學進入榜單，其中新加坡排名最高，馬來西亞則以20所大學成為上榜數量最多的國家，顯示區域高等教育版圖正持續擴張，但在頂尖電腦科學領域，新加坡仍穩坐龍頭寶座。