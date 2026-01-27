有開窗的浴室要用什麼窗簾？許多人會選擇使用價格實惠的「百葉窗簾」，不過有網友表示，自己有天晚上拉開浴室窗簾，卻發現可以看到對面鄰居家在洗澡！讓他不知道該怎麼提醒鄰居才好，許多人紛紛回覆，「百葉窗真的不安全，從樓上看下去還是會有縫」、「百葉窗不管葉片是往上還是往下，都看得到」，還有過來人透露，用百葉窗簾真的會被其他人看到，後來她堅持使用捲簾才解決。也有其他人建議使用霧面玻璃和百葉窗簾。
百葉窗簾沒隱私 驚見對面鄰居在洗澡
原PO在Threads發文表示，他晚上拉開廁所窗簾，卻發現他能看到對面樓下的住戶在洗澡，因為對方家裡裝著的就是百葉窗簾，原PO指出，對方安裝的百葉窗連葉片較細，從高處往低處看特別清楚。有網友建議原PO可以跟管委會說，請管委會向住戶們宣導，安裝比較寬大葉片的百葉窗簾，才能避免被高樓層鄰居看光光。
有其他網友提醒，「百葉窗真的不安全，從樓上看下去還是會有縫」、「百葉窗不管葉片是往上還是往下，都看得到！尤其燈一開超級明顯」、「雖然有款百葉窗是可以阻擋視線的，但還真不要在需要隱私的地方裝百葉窗啦」，有一位窗簾業者也表示，百葉窗簾有2.5公分和5公分寬的葉片，「5公分的葉片，隱私更好也更好看，2.5公分也有一種是防窺百葉，葉片有做角度讓縫隙更小」。
內行人建議霧面玻璃加百葉窗簾 捲簾更防窺
有過來人表示，她新家的走廊可以看到浴室窗戶，安裝百葉窗簾後，卻發現角度不管怎麼轉動都會看到，她們家斜對面又有一棟大樓，因此她堅持加裝捲簾，才解決問題，其他人指出，「百葉窗真的只是好看，往上往下都有隱私問題，只有無限棟距的條件合適」。
還有內行網友建議，可以在浴室玻璃貼上霧面貼膜或是改用霧面玻璃，再加裝百葉窗簾，徹底解決被看光的風險，「捲簾白天無法採光，潮濕容易長黴，比較好是霧面玻璃加百葉」，記者家中浴室也有一面對外的玻璃窗，如果只在窗戶上貼霧面膜，晚上開燈時，身影還是會很明顯，因此多加上2.5公分葉片的百葉窗簾，解決隱私問題。
