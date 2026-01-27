我是廣告 請繼續往下閱讀

▲自10月至翌年5月為越南富國島旅遊旺季，天氣晴朗、海水清澈，適合海上活動及度假行程。（圖／取自unsplash）

▲越南富國島水舞秀相當精彩，每晚九點半在富國大世界免費演出。（圖／記者賴正琳攝）

▲越南富國島的五星級酒店一晚費用十分平價。（圖／翻攝自莫凡彼酒店官網）

被《康泰納仕旅遊者》（Condé Nast Traveler）讀者票選為「亞洲最美島嶼」的越南富國島，進入2026年後旅遊熱度持續飆升，入境旅客數大幅超越去年同期，隨著農曆新年（Tết）連假逼近，當地已嚴陣以待，準備迎接一波觀光高峰。根據旅遊平台Booking.com統計2月13日至22日的預訂數據，富國島成為今年春節期間越南第二熱門旅遊目的地，僅次於大叻。旅遊業者指出，春節假期高峰落在2月17日前後，訂房與航班需求明顯升溫。為吸引國內外旅客，富國島近期推出一系列文化與娛樂活動，包括2026年春季迎新盛會、運動嘉年華，以及分別在陽東（Duong Dong）與安泰（An Thoi）登場的春節花市，營造濃厚節慶氛圍。安江省旅遊協會主席阮武克輝（Nguyen Vu Khac Huy）表示，富國島已為旅遊旺季做好全面準備。目前島上飯店客房預訂率已超過95%，不少旅行社也臨時增派人手，並與餐飲、交通等服務業者密切合作，確保服務品質不打折。旅遊協會同時呼籲業者升級硬體設施、提升服務水準，並推出更多元的休閒、餐飲與促銷方案，發展具特色的新型旅遊產品，進一步鞏固富國島「安全、文明、友善」的旅遊形象。在觀光熱潮下，地方政府也提醒旅客留意過於低價的行程或住宿，避免落入詐騙陷阱，建議僅透過官方App或具完整資訊的網站訂購，並於出發前再次確認行程。回顧2025年，富國島共接待約810萬人次旅客、其中外國旅客180萬人；官方預估2026年人次可望攀升至850萬，外國旅客上看200萬，持續刷新觀光紀錄。