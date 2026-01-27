大樂透第115000008期於今（27）日晚間開獎，本期大樂透頭獎為1億元。大樂透開獎時間在晚間20點30分，將透過直播陸續開出大樂透、今彩539、三星彩、四星彩等開獎號碼，快來看看您是否能在過年前成為幸運億萬富翁吧！
🟡1月27日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000008期）
大樂透：稍後開出。
49樂合彩：稍後開出。
今彩539：稍後開出。
39樂合彩：稍後開出。
3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透玩法速懂！中獎規則、開獎時間一次看
大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止，大樂透固定會於每週二及每週五晚間20時30分進行直播開獎。開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼，也稱為「獎號」。
倘若民眾所選取的6個號碼中，有3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，並可依規定兌領獎金，但特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎。根據台彩官網數據，頭獎中獎機率僅有1398萬分之一，想要中獎十分不容易。
大樂透春節加碼來了！480組100萬大紅包2/12開搶
台灣彩券公司日前宣布2026年春節加碼內容，加碼總金額創新高、達 12 億元！大樂透將從2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，加碼期間民眾購買大樂透可以一次對億元頭獎跟春節大、小紅包共3種獎項。
春節大紅包中獎規則：如果對中大紅包9個號碼當中6個就是中獎，每組獎金是100萬元，若同組號碼超過1注中獎，所有中獎人依照中獎注數分該組獎金。
春節小紅包中獎規則：如果對中大紅包9個號碼當中5個號碼，又對中小紅包開出那一顆號碼就是中獎，每組獎金是10萬，同樣同組號碼超過1注中獎，所有中獎人依照中獎注數分該組獎金。
此外，今彩539首次於春節加碼，頭獎獎金加碼至1,000萬元，2月12日至3月3日，每一期都有機會成為千萬富翁。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大樂透：稍後開出。
49樂合彩：稍後開出。
今彩539：稍後開出。
39樂合彩：稍後開出。
3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透選號需要從選號區01號至49號中任選6個號碼進行投注，最後投注是晚上8時截止，大樂透固定會於每週二及每週五晚間20時30分進行直播開獎。開獎單位將隨機開出六個號碼加一個特別號，這一組號碼就是該期大樂透的中獎號碼，也稱為「獎號」。
倘若民眾所選取的6個號碼中，有3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，並可依規定兌領獎金，但特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎。根據台彩官網數據，頭獎中獎機率僅有1398萬分之一，想要中獎十分不容易。
大樂透春節加碼來了！480組100萬大紅包2/12開搶
台灣彩券公司日前宣布2026年春節加碼內容，加碼總金額創新高、達 12 億元！大樂透將從2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，加碼期間民眾購買大樂透可以一次對億元頭獎跟春節大、小紅包共3種獎項。
春節大紅包中獎規則：如果對中大紅包9個號碼當中6個就是中獎，每組獎金是100萬元，若同組號碼超過1注中獎，所有中獎人依照中獎注數分該組獎金。
春節小紅包中獎規則：如果對中大紅包9個號碼當中5個號碼，又對中小紅包開出那一顆號碼就是中獎，每組獎金是10萬，同樣同組號碼超過1注中獎，所有中獎人依照中獎注數分該組獎金。
此外，今彩539首次於春節加碼，頭獎獎金加碼至1,000萬元，2月12日至3月3日，每一期都有機會成為千萬富翁。