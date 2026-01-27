我是廣告 請繼續往下閱讀

▲隋棠（左1）出國工作仍惦記家裡。（圖／翻攝自隋棠臉書）

知名女星隋棠日前受邀前往澳洲雪梨進行為期 9 天的工作行程，由於行程緊湊，忙到整趟旅程僅與孩子視訊兩次。今（27）日清晨，隋棠搭乘紅眼班機風塵僕僕趕回台灣，本以為錯過與孩子相處的時間，沒想到推開家門後看到女兒在鏡子上留言「妳的花園一切都很好哦」，讓她超感動，因為她每次出遠門最放心不下的就是院子裡的植物。為了能盡快見到家人，隋棠選擇搭乘凌晨抵達的紅眼班機，並於早 5點悄悄進門。當時家中成員仍在熟睡，但隋棠轉身卻發現鏡子與門上貼滿了孩子們留下的字條。其中，最讓隋棠感動的莫過於女兒Lucy的細心。隋棠表示，她每次出遠門最放不下的就是院子裡的植物，而貼心的 Lucy 特別在門上留言寫下：這句話精準擊中媽媽的心，讓疲憊的旅程化為最溫馨的句點。隋棠近年來除了演藝事業，也積極經營個人品牌與生活。此次遠赴雪梨工作，在高強度的行程壓力下，她透露自己幾乎抽不出時間與遠在台灣的孩子交流。對於一向重視家庭生活的她來說，與孩子們的聯繫頻率降到最低，心中滿是牽掛。貼文一出，吸引數萬名粉絲點讚留言，網友紛紛表示：「這就是養小孩最幸福的時刻」、「Lucy 太貼心了，竟然還記得媽媽的花園」、「隋棠的教育真的很成功，孩子好有愛」。這趟雪梨之行雖然短暫且忙碌，但透過這一張張充滿溫度的字條，不難看出隋棠一家人緊密的情感連結。