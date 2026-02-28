我是廣告 請繼續往下閱讀

JIN是誰？BTS主唱 長太帥曾被SM挖掘

▲JIN原本是想當演員，後來想說先當練習生，有基本履歷再說，沒想到BTS爆紅，他也很感激生命中有這群成員的陪伴。（圖／Facebook@BTS (방탄소년단)）

為進演藝圈成功考上電影系 搭公車上學被星探挖掘

進入練習生體系後 從對演員的期待變成熱愛音樂

韓國天團BTS防彈少年團成員JIN（金碩珍），身為團中大哥與副主唱，出道之路卻比想像中更戲劇化，他並非一開始就走在偶像這條路上，而是在20歲那年，某一天下公車的那一瞬間，人生被澈底改寫。從考上建國大學、原本只想累積演員經驗，到被BigHit星探一眼相中、踏進練習生體系，JIN後來回顧這段關鍵轉折時直言：「如果回到20歲，還是會再搭一次那班公車。」JIN本名金碩珍，1992年12月4日出生，今年33歲，是BigHit Music旗下男團BTS防彈少年團成員，負責副主唱位置。關於他的出生，胎夢竟是金色鯉魚游進媽媽懷裡，後來真的誕生這個名字裡帶著「碩」與「珍」的孩子。而藝名JIN也是直接取自本名，就像他這個人一樣，沒有太多修飾。JIN也是BTS的視覺擔當成員，擁有挺鼻大眼、身高179.5公分，是標準型的帥哥，因為外貌出眾，中學時期曾接到SM娛樂的星探邀約，通過第一階段後也有再聯絡，但他沒有前往，因為JIN當時以為是詐騙。比起當偶像，JIN的人生早就被父母安排在一條穩定的路上；對於踏進演藝圈這件事，反對相當澈底，態度也很直接：「想走演藝圈可以，先考上大學再說。」國中、高中時期的他清楚明白，在拿到大學門票之前，家裡不可能點頭。於是他真的照著這個條件走，準備考試那段時間，連從小學5年級就開始玩的楓之谷遊戲都先停掉，全力衝刺升學，最後在210比1的激烈競爭中，成功考上建國大學電影藝術學系。他當時在首爾松坡區念書，離演藝公司密集的江南不遠，加上身高與外貌太顯眼，名片遞過來的次數並不少，但在考上大學之前，他一律拒絕。也因此，後來常有人說，如果BigHit是在他高中時期找上門，這段人生可能會完全改寫。2011年4月某天，他在上學途中下公車時，被BigHit的員工一眼相中，JIN後來在節目裡轉述，對方當場說了「我第一次看到你這種臉」、「如果老闆看到你一定會很喜歡」這類話，為了把他帶進公司，花了不少功夫。更戲劇性的版本是，據BigHit相關人士說法，那位星探前一天還夢到JIN，隔天真的在同一個地點遇見，聽起來像命運安排的橋段，最後真的成功把一個原本只想累積演員經驗的大學生，帶進了偶像練習生體系。其實JIN踏進公司時，心態很單純，就是想當演員而已，也覺得偶像這條路或許能成為演員履歷的一部分。他曾在日本粉絲俱樂部會刊中提到，高一時曾想過還是當報社記者，直到高二看了《善德女王》，被金南佶的演技打動，才第一次認真思考，要成為一個能帶給人感動的演員。他原本和唱歌、跳舞沒有交集，真正開始對音樂產生興趣，是進入練習生體系之後，最後也成為BTS的主唱出道。JIN自己也從沒想過，最後陪他走最久的，反而是舞台與音樂，還有那群一起熬過青春的BTS成員。被問到「如果回到20歲？」他說，還是會去搭那班讓他被星探看到的公車。事實上，當父母去看BTS演唱會時，JIN曾提到學生時，媽媽的朋友在炫耀兒子時，他都只是默默聽著，並說自己也曾想著「總有一天，我也想成為媽媽的驕傲！」講到一半還哭了。2013年出道後，JIN在訪談中公開10年後目標：要成為兵長金碩珍、BTS要成功，還要常上電視，成為媽媽們會喜歡的BTS JIN。如今，BTS已是國際公認的頂級大明星，也即將於11月來台，首度唱進全台最大場地：高雄世運主場館，當年的目標幾乎一一實現。