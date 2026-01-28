隨著「立百病毒」在東南亞與南亞引起關注，許多計畫前往泰國、印度旅遊的民眾開始擔心：「當地的水果、椰子汁還能吃嗎？」疾管署針對這些常見迷思給出了明確答案。

椰子汁vs.椰棗汁：別搞混了！

許多報導提到應避免生飲汁液，疾管署澄清，目前最危險的是「生鮮椰棗樹汁」（Date Palm Sap）。因為農民在採集椰棗樹汁時，樹幹割傷處容易被帶有病毒的果蝠利用尿液或唾液污染。

至於一般的「椰子汁」，雖然目前非主要疫源，但疾管署仍提醒：出國在外，建議以熟食、熱食為主，這不僅能預防立百病毒，也能降低其他食媒傳染病的風險。

▲食用被果蝠尿液或唾液污染的椰棗可能感染立百病毒。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
立百病毒是怎麼傳染給人的？

1、動物傳人：直接接觸病豬或其組織、分泌物。

2、食物傳播：食用被果蝠尿液或唾液污染的水果（如椰棗）。

3、人傳人：密切接觸感染者的血液、體液（如唾液、腦脊髓液）或排泄物。

防範立百​​​​​​​病毒！旅遊警示與建議

目前疾管署維持印度喀拉拉州旅遊警示為「第二級：黃色注意」。專家建議，若在流行地區，應避免採摘或食用掉落在地上的水果，因為這些水果極可能已被蝙蝠接觸過。返國後21天內若出現發燒、頭痛等不適症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史。

