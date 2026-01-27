震驚社會的「剴剴遭虐死案」，高等法院今（27）日二審宣判，駁回上訴維持一審原判，保母姊姊劉采萱處無期徒刑、妹妹劉若琳處18年有期徒刑。長期關注此案的女星郁方，得知維持重判後激動落淚。她隨後在臉書上表示，雖未判死刑，但無期徒刑對高齡被告而言「雖不中亦不遠矣」，並在文中痛斥兒福團體高層與廢死團體「下地獄去吧」，字字句句充滿對受虐男童的不捨與對加害者的憤怒。

▲記者問劉彩萱妹妹劉若琳是否會坦承所有犯行，她以手臂遮臉不回應。（圖／記者劉松霖攝）
關注剴剴案　郁方失眠

郁方表示，為了等待今天的最終宣判，她昨晚翻來覆去失眠，深怕若輕判會對不起這兩年多來努力奔走的剴爸剴媽們。雖然今早抵達時宣判已結束，但聽到場外聲援民眾的歡呼聲，從現場志工的掌聲中得知正義伸張。

對於判決結果，她直言劉采萱被判無期徒刑，就算20年後假釋也已80歲，等同死刑，並喊話兩姊妹在獄中好好反省：「妳們的行為不只讓家族蒙羞，讓孩子在學校抬不起頭，更是台灣從少子化走向零子化的罪魁禍首。」

遲來的正義！郁方說重話

郁方感謝法官是青天大老爺，特別向這兩年多來出錢出力、來自海內外的陌生志工們致敬，感嘆大家憑藉鋼鐵般的意志堅持至今，證明「正義不是不到，只是遲到」。

文末，郁方難掩心中怒火，將砲口對準相關體制。她除痛批「地球上最不需要存在的，就是廢死團體」，呼籲公投廢除外，更點名兒福團體，怒轟那些涉嫌官官相護、作偽證串供的高層是「貪嗔癡」，重話咒罵：「你們也下地獄去吧！」最後她也祈禱，希望天上的剴剴能感受到世間仍有許多人愛著他。

資料來源：郁方臉書

郁方臉書全文：

昨天焦躁煩悶失眠，

因為今天一早剴剴案要做最終宣判

我翻來覆去

如果是輕判

怎麼對得起這兩年多以來，所有的剴爸剴媽們的努力呢？

可惜！我遲到了！我竟然來不及到庭內聽最後的宣判

我抵達的時候

只聽到所有的剴爸剴媽們歡呼掌聲

維持一審判決

劉采萱無期徒刑（就算20年後假釋出獄也80歲了，等同死刑吧）

劉若琳18年

你們都在監獄裡面好好反省自己的行為吧！

你們的行為不只讓家族蒙羞讓孩子在學校抬不起頭

如果台灣從少子化成為零子化，你們絕對是罪魁禍首

謝謝法官，🙏🩷青天大老爺！

謝謝我們的辯護律師！🩷🙏

他也說這是他執業20多年來遇過最殘忍的案件

雖然我們的目標是希望他們被判死刑

但是

雖不中亦不遠矣！

來自海內外，所有的志工們都是毫不相識的陌生人，這兩年多以來全憑著鋼鐵般的意志努力到現在

出錢出力

我真心感謝你們！💕🫶🙏

果然！正義不是不到，只是遲到💕

法律是人世間最後一抹

良心

最後

這個地球上最不需要存在的，就是廢死團體

來個公投

直接把這個團體廢死吧！

噢！對了

還有兒福團體！

你們這些貪嗔癡

官官相護又作偽証串供的高層們

也下地獄 去吧！

#祈禱剴剴在天上能夠感受世間有這麼多的人愛你




