我是廣告 請繼續往下閱讀

▲記者問劉彩萱妹妹劉若琳是否會坦承所有犯行，她以手臂遮臉不回應。（圖／記者劉松霖攝）

震驚社會的「剴剴遭虐死案」，高等法院今（27）日二審宣判，駁回上訴維持一審原判，保母姊姊劉采萱處無期徒刑、妹妹劉若琳處18年有期徒刑。長期關注此案的女星郁方，得知維持重判後激動落淚。她隨後在臉書上表示，雖未判死刑，但無期徒刑對高齡被告而言「雖不中亦不遠矣」，並在文中痛斥兒福團體高層與廢死團體「下地獄去吧」，字字句句充滿對受虐男童的不捨與對加害者的憤怒。郁方表示，為了等待今天的最終宣判，她昨晚翻來覆去失眠，深怕若輕判會對不起這兩年多來努力奔走的剴爸剴媽們。雖然今早抵達時宣判已結束，但聽到場外聲援民眾的歡呼聲，從現場志工的掌聲中得知正義伸張。對於判決結果，她直言劉采萱被判無期徒刑，就算20年後假釋也已80歲，等同死刑，並喊話兩姊妹在獄中好好反省：「妳們的行為不只讓家族蒙羞，讓孩子在學校抬不起頭，更是台灣從少子化走向零子化的罪魁禍首。」郁方感謝法官是青天大老爺，特別向這兩年多來出錢出力、來自海內外的陌生志工們致敬，感嘆大家憑藉鋼鐵般的意志堅持至今，證明「正義不是不到，只是遲到」。文末，郁方難掩心中怒火，將砲口對準相關體制。她除痛批「地球上最不需要存在的，就是廢死團體」，呼籲公投廢除外，更點名兒福團體，怒轟那些涉嫌官官相護、作偽證串供的高層是「貪嗔癡」，重話咒罵：「你們也下地獄去吧！」最後她也祈禱，希望天上的剴剴能感受到世間仍有許多人愛著他。