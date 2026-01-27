震驚社會的「剴剴遭虐死案」，高等法院今（27）日二審宣判，駁回上訴維持一審原判，保母姊姊劉采萱處無期徒刑、妹妹劉若琳處18年有期徒刑。長期關注此案的女星郁方，得知維持重判後激動落淚。她隨後在臉書上表示，雖未判死刑，但無期徒刑對高齡被告而言「雖不中亦不遠矣」，並在文中痛斥兒福團體高層與廢死團體「下地獄去吧」，字字句句充滿對受虐男童的不捨與對加害者的憤怒。
關注剴剴案 郁方失眠
郁方表示，為了等待今天的最終宣判，她昨晚翻來覆去失眠，深怕若輕判會對不起這兩年多來努力奔走的剴爸剴媽們。雖然今早抵達時宣判已結束，但聽到場外聲援民眾的歡呼聲，從現場志工的掌聲中得知正義伸張。
對於判決結果，她直言劉采萱被判無期徒刑，就算20年後假釋也已80歲，等同死刑，並喊話兩姊妹在獄中好好反省：「妳們的行為不只讓家族蒙羞，讓孩子在學校抬不起頭，更是台灣從少子化走向零子化的罪魁禍首。」
遲來的正義！郁方說重話
郁方感謝法官是青天大老爺，特別向這兩年多來出錢出力、來自海內外的陌生志工們致敬，感嘆大家憑藉鋼鐵般的意志堅持至今，證明「正義不是不到，只是遲到」。
文末，郁方難掩心中怒火，將砲口對準相關體制。她除痛批「地球上最不需要存在的，就是廢死團體」，呼籲公投廢除外，更點名兒福團體，怒轟那些涉嫌官官相護、作偽證串供的高層是「貪嗔癡」，重話咒罵：「你們也下地獄去吧！」最後她也祈禱，希望天上的剴剴能感受到世間仍有許多人愛著他。
資料來源：郁方臉書
郁方臉書全文：
昨天焦躁煩悶失眠，
因為今天一早剴剴案要做最終宣判
我翻來覆去
如果是輕判
怎麼對得起這兩年多以來，所有的剴爸剴媽們的努力呢？
可惜！我遲到了！我竟然來不及到庭內聽最後的宣判
我抵達的時候
只聽到所有的剴爸剴媽們歡呼掌聲
維持一審判決
劉采萱無期徒刑（就算20年後假釋出獄也80歲了，等同死刑吧）
劉若琳18年
你們都在監獄裡面好好反省自己的行為吧！
你們的行為不只讓家族蒙羞讓孩子在學校抬不起頭
如果台灣從少子化成為零子化，你們絕對是罪魁禍首
謝謝法官，青天大老爺！
謝謝我們的辯護律師！
他也說這是他執業20多年來遇過最殘忍的案件
雖然我們的目標是希望他們被判死刑
但是
雖不中亦不遠矣！
來自海內外，所有的志工們都是毫不相識的陌生人，這兩年多以來全憑著鋼鐵般的意志努力到現在
出錢出力
我真心感謝你們！
果然！正義不是不到，只是遲到
法律是人世間最後一抹
良心
最後
這個地球上最不需要存在的，就是廢死團體
來個公投
直接把這個團體廢死吧！
噢！對了
還有兒福團體！
你們這些貪嗔癡
官官相護又作偽証串供的高層們
也下地獄 去吧！
#祈禱剴剴在天上能夠感受世間有這麼多的人愛你
