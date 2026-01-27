中央氣象署表示，明（28）受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，再加上華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部以北、宜蘭及金門低溫會來到11度，預計週四開始東北季風減弱，週五各地為多雲到晴的好天氣，但週六又有新的鋒面通過且東北季風再增強，北部又會出現偏涼的天氣。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，今（27）日鋒後大陸高壓向南延伸，底層東北季風持續增強，迎風面地區已開始出現短暫陣雨。中層方面，華南一帶的短波槽發展並逐步東移，槽前帶來較多中層雲系通過台灣附近，整體水氣偏多。今入夜後至週三(28日)上午，700hPa中層短波槽逐漸接近並通過台灣，北部與東半部持續降雨。由於短波槽移動速度快，預估明天中午前後即會東移遠離，槽後較乾空氣隨之移入，降雨將明顯趨緩。
此外，今晚間至週三上午期間，700百帕高度約3000公尺的0度等溫線將南下至台灣中北部上空，並於週三下午後逐漸北移離開。配合短波槽前相對濕度偏高、水氣充足的環境條件，中北部高山地區在今晚到明晨期間，不排除再度出現局部冰霰或降雪的機會。
今夜台北低溫降至12度或更低
氣溫方面，今(27)日白天各地明顯轉涼，夜間至週三清晨，中北部及東北部都市低溫約14至16度，台北空曠地區低溫可能降至12度或更低；南部及花東都市低溫約16至18度，空曠地區約14至15度。明天白天，苗栗以北至宜蘭高溫進一步下探至16至19度，中部及花東約20至23度，南部也將降至23至25度。
冷空氣影響最明顯時段：週三晚至週四清晨
明天晚間至週四(29日)清晨，隨著雲量減少，輻射冷卻作用增強，將是本波冷空氣影響下氣溫最低時段，中北部及東北部都市低溫約12至14度，台北市仍有機會達到大陸冷氣團標準，空曠地區僅10至12度，局部地區甚至可能降至10度以下；南部及花東都市低溫約14至16度，空曠地區約12至14度。週四白天起，隨冷空氣逐漸減弱，吳聖宇表示，氣溫可望明顯回升，但後續變化仍需持續觀察。
資料來源：中央氣象署、天氣職人吳聖宇
