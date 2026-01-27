我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《魔法公主》「4K數位紀念版版本」首週特典：小桑的面具4K紀念版A3海報。（圖／甲上）

《魔法公主》4K台灣上映 4款特典公開

凡於上映期間購買美麗華影城、桃園青埔新光影城Dolby Cinema場次電影票一張，即可兌換領取該款海報一張，數量有限，送完為止。

凡於上映期間購買大巨蛋秀泰影城Dolby Vision＋Atmos場次電影票一張，即可兌換領取該款海報一張，送完為止。

一般4K版本也有特典 憑票還能拿海報

▲《魔法公主》「Dolby Cinema」版本特典：五彩山獸神杜比限定版A3海報。（圖／甲上）

▲《魔法公主》「Dolby Vision＋Atmos」版本限定特典：漫步的小桑A3海報。（圖／甲上）

▲《魔法公主》「IMAX 4K」版本第2週特典：螢光巨人IMAX限定版A3海報。（圖／甲上）

獲譽為「宮崎駿顛峰代表作」的吉卜力經典鉅作《魔法公主》，首度以IMAX 4K規格登上台灣大銀幕，上週五推出《魔法公主 IMAX 4K數位紀念版》，首週末全台開片票房飆近500萬元，成績亮眼。首週購票特典「巨木森林IMAX限定版」海報以亮銀龍搭配打凹工法，細節質感滿載，獲網友狂讚「質感超好、好漂亮！」隨著好評熱潮延燒，片商宣布自本週四（1／29）起，將推出4K數位紀念版、Dolby Cinema以及Dolby Vision＋Atmos三大版本接力上映，包含已上映的IMAX 4K版本，同步加碼釋出4款限量珍藏海報，設計元素集結山獸神、螢光巨人、魔法公主小桑和阿席達卡、山犬神族、滿坑滿谷的木靈，以及經典的小桑面具，一口氣滿足影迷收藏慾望。《魔法公主 IMAX 4K數位紀念版》於1月23日搶先推出，震撼視聽效果令首批觀眾驚豔不已；本週四（1／29）起連同其他版本上映，等同在第2週檔期內，影迷將有機會蒐集多達4款不同版本的限量海報，堪稱吉卜力迷不可錯過的收藏盛事。其中，IMAX 4K版本第2週特典為台灣獨家設計的「螢光巨人IMAX限定版A3海報」，採用0.35mm厚鑽卡紙印製，搭配霧油處理，呈現絲絨般細緻手感。畫面中螢光巨人、小桑、阿席達卡與山犬神族皆沿著線條細緻局部上光呈現，讓螢光巨人的半透明光感與人物層次更顯立體，呼應IMAX版栩栩如生的森林世界。Dolby Cinema版本則推出「五彩山獸神杜比限定版A3海報」，同樣使用0.35mm厚鑽卡紙印製，搭配五光雷射膜，呈現山獸神神聖、莊嚴的氣場。Dolby Vision＋Atmos版本限定特典為「漫步的小桑A3海報」，同樣採用0.35mm厚鑽卡紙印製，以局部上光呈現小桑與山犬神族，並讓滿坑滿谷的木靈更顯層次與靈動感。購買一般4K版本電影票的觀眾，也有精美特典「小桑的面具4K紀念版A3海報」可收藏，採用高級進口輕塗紙印製，面具線條以「燙黑色金箔」呈現，低調中蘊含力量。細看之下，面具紅色紋理中隱約拼貼電影中多個關鍵場面與角色剪影，象徵小桑身分由仇恨、戰爭、自然與人類衝突層層交織而成，是吉卜力影迷必收之作。此外，凡購買《魔法公主 IMAX 4K數位紀念版》1／29（四）起之電影票一張，憑電影票於1／29（四）起至原購票影城，就可兌換領取該款海報一張，數量有限，送完為止。場次相關請查詢各影城網站，更多電影相關資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。