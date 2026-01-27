我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《陽光女子合唱團》中隱藏版大正妹「小晨」，本人正是晨亦甯。（圖／翻攝自晨亦甯IG@317century）

高個正妹囚犯「小晨」 真實身分曝光

▲《陽光女子合唱團》中隱藏版大正妹「小晨」（右下角）引發粉絲熱議。（圖／劇照）

本人發文分享心情 文字滿溢溫度

電影《陽光女子合唱團》上映後憑藉溫暖療癒的劇情與動人音樂，在社群掀起一波觀影討論潮，不少觀眾直言「一定要帶衛生紙」，笑與淚交織的情緒讓人久久無法抽離。除了主線故事引發共鳴，片中一名戲份不多、卻存在感極高的高個子女囚犯角色「小晨」，也悄悄吸引觀眾目光，被網友封為「隱藏版大正妹」，成為影迷散場後熱烈討論的亮點之一，而她本人近期也現身社群，向所有粉絲介紹自己是「晨亦甯」。這位讓觀眾頻頻回頭確認的角色，被粉絲暱稱為「小晨」，真實身分正是晨亦甯，她在片中站在合唱團後排，身形高䠷、五官清秀，圓潤眼睛特別搶眼，即便鏡頭不多，仍讓不少觀眾留下深刻印象。有影迷形容，在電影院第一眼就注意到她：「覺得那個高個妹妹很漂亮！」甚至笑稱她的氣質讓人誤以為是專程為了拍這部電影才「進監獄」。由於片中並未交代「小晨」入獄背景，也讓角色多了一層留白空間，反而激發觀眾想像。不少粉絲提到，在合唱團圍成一圈的畫面中，小晨的存在讓整個場景顯得格外柔軟；還有人點出某一幕她站在編號「8918」角色旁邊時，畫面突然變得很美好。甚至有觀眾回想，鐘欣凌角色首次登場時，站在後方的那名女孩是否正是她，也成為影迷間反覆討論的細節之一。隨著討論發酵，晨亦甯也在社群平台分享參與《陽光女子合唱團》的心情，她透露早在上映前就向朋友大力推薦這部作品，結果朋友看完只回了一句「一包衛生紙不夠」，讓她哭笑不得。晨亦甯形容這是一部「笑過、哭過，卻也被溫柔接住」的電影，並特別提到歌詞中「思念沒有盡頭卻有重量」、「可惜時間它總是先到盡頭」，希望觀眾在觀影後，都能感受到曾經陪伴過自己的那些溫暖。晨亦甯也在貼文中回憶拍攝期間，和大家一起笑到肚子痛、哭得稀裡嘩啦的時光，直言能感受到彼此的努力與溫度：「真的是快樂真快樂！」這番真誠文字曝光後，再度圈粉無數，不少網友留言直呼「真的有注意到她」、「希望之後能看到更多作品」。從戲中低調亮相到戲外被點名關注，這位「高個正妹囚犯」也意外成為《陽光女子合唱團》留給觀眾的驚喜之一。