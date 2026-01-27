我是廣告 請繼續往下閱讀

▲天使心家族基金會創辦人蕭雅雯（右）贈與友好天使100+徽章予錠嵂藍鵲社福基金會董事長李淑芬（左）。（圖／翻攝畫面）

企業以制度化的公益設計，將理念轉化為可持續的行動成果，不同於物資捐助的常見做法，錠嵂的公益藍圖更強調「時間與陪伴」的實質投入。錠嵂保經2025年帶動超過 5500 名同仁及外賓參與公益活動，締造了協助85個社福機構，陪伴超過8000人的公益成果。同時，錠嵂藍鵲社福基金會近日也宣布捐贈100萬元予天使心家族社會福利基金會，行動實踐「幸福樂活在錠嵂」的企業願景。錠嵂保經指出，2005透過公益運動、戲劇陪伴等多元形式，並搭配員工公益假機制，號召全台錠嵂同仁及外賓夥伴投入公益行列，全年累計參與 5,574 人次，實際走訪 85 個社福機構，陪伴並關懷 8,069 位 社福對象。這股由下而上凝聚的行動力，充分展現錠嵂人對社會責任的高度認同，也讓「共生、共養、共榮」的藍鵲精神在日常行動中持續發酵。錠嵂藍鵲社福基金會近日也宣布，捐贈新台幣100萬元予「天使心家族社會福利基金會」，其中包含來自全台同仁共同響應公益所募集的50萬元，以及錠嵂總公司加碼捐助的50萬元。期盼透過這份集結眾人愛心的支持，將溫暖與資源送進天使心愛奇兒家庭，協助更多身心障礙者家庭獲得必要的喘息與陪伴支持。錠嵂藍鵲社福基金會董事長李淑芬分享，錠嵂對公益的行動永不停歇。我們不僅是提供幫助，更要持續深化公益陪伴，將「陪伴」轉化為具體行動，將「守護」昇華為長期的承諾。