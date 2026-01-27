我是廣告 請繼續往下閱讀

▲百萬YTR DK（左）的老婆Di掃（右）健檢發現腫瘤，恐為惡性。（圖／翻攝自DK IG@mystery_case_life）

報告顯示4C等級 惡性機率不低

做好心理準備 專注面對接下來的人生

擁有百萬訂閱YouTuber DK（頻道「異色檔案」）昨（26）日透過影片分享近來家中突如其來的變化，他透露妻子「Di掃」原本只是例行接受乳房攝影檢查，沒想到檢查結束後短短約2小時，便接到醫院來電要求盡快回診、安排進一步超音波檢查，由於一般健檢若無異狀，多半會以郵寄方式通知，這通「過於迅速」的電話，也讓夫妻倆當下心裡已有不太好的預感，原本平凡的生活節奏瞬間被打亂。不過DK也表示：「已做好心理準備！」DK在影片中進一步說明，後續檢查報告指出，Di掃乳房內出現一顆約1公分乘以0.5公分的疑似腫塊，判定等級為4C，屬於高度懷疑惡性的分類，惡性機率介於50%到95%之間。這樣的結果，讓夫妻倆不得不正視最壞的可能性。DK坦言當下並非情緒潰堤，而是一種「心裡有底」的冷靜狀態，清楚知道接下來勢必得面對一連串醫療與檢查流程。儘管報告結果不樂觀，DK也強調目前仍未能百分之百確認腫塊性質，關鍵仍在於後續的切片檢查，院方已迅速安排在兩天後進行超音波切片，以釐清是否為惡性腫瘤。他直言：「現在還不是說一定是，但一定要做切片這個動作。」在等待結果的過程中，夫妻倆選擇不過度猜測，而是一步一步配合醫師安排，盡量讓自己保持理性與穩定。面對可能改變人生走向的檢驗結果，DK表示夫妻倆其實已做好心理準備，並沒有刻意隱瞞或逃避，而是選擇坦然面對，他在影片中提到現階段的心情反而相當平靜，因為與其陷入恐慌，不如把注意力放在「接下來該怎麼做」。他也坦言，未來一段時間，兩人所有的心力與生活重心，都將以治療與健康為優先，其他事情只能暫時放在一旁。DK也向關心他們的粉絲承諾，等切片報告正式出爐後，會再進一步對外說明狀況，希望大家不用過度猜測。影片曝光後，留言區迅速湧入大量網友的祝福與鼓勵，不少人替Di掃集氣，也感謝DK願意公開分享如此私人的經歷，提醒更多人重視定期健檢的重要性。