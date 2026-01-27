大樂透第115000008期於今（27）日晚間開獎，根據台彩公布結果表示，本期1億元頭獎未開出，下期大樂透頭獎仍為1億元，將於1月30日（週五）開出。不過今晚大樂透沒有送出頭獎，但開出了1注貳獎，出現在高雄市鼓山區，可得到貳獎144萬5494元，但只差一碼就能得到1億元，成為名符其實的「悲情幸運兒」。
「悲情幸運兒」出現在高雄！差1碼獎金從1億變成144萬
日晚間大樂透頭獎上看1億元，晚間透過直播開出大樂透獎號為「04、11、24、25、29、30」，特別號則是「08」。根據台彩公布開獎結果，今晚出現1位貳獎得主，中獎彩券行是在高雄市鼓山區華榮路上的「財好運彩券行」。
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼+特別號，就可以獲得貳獎獎金，但頭獎規定需中得6個號碼，今日這位「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走1億大獎，最終只抱回144萬5494元，實在非常可惜。
1月27日大樂透貳獎開出地點
📍高雄市鼓山區華榮路558號1樓－財好運彩券行
🟡1月27日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000008期）
大樂透：04、11、24、25、29、30，特別號08。
49樂合彩：04、11、24、25、29、30。
今彩539：05、17、18、23、32。
39樂合彩：05、17、18、23、32。
3星彩：4、3、3。
4星彩：9、0、8、4。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
