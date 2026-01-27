高雄今（27）日晚間驚傳槍響，仁武分局巡邏員警行經仁武區霞海路與後港巷口，發現一部自小客車行車速度過快且跨越對向車道形跡可疑遂上前攔查，惟該車不僅拒檢逃逸。還企圖倒車衝撞，員警依法拔槍喝斥並朝該車前方輪胎射擊共計15槍，現場無人受傷。

115年1月27日19時許，仁武分局員警巡邏行經仁武區霞海路與後港巷口，發現一部自小客車行車速度過快且跨越對向車道形跡可疑遂上前攔查，惟該車拒檢逃逸。

仁武分局員警於後方保持安全車距尾隨，行經三民區大中一路時見該車因前方車陣受阻遂上前攔停，惟該車拒檢倒車企圖衝撞，員警基於自身及公共安全考量，依法拔槍喝斥並朝該車前方輪胎射擊共計15槍，現場無人受傷。

警方初步釐清本案無人員受傷且警用車輛亦無損毀。仁武分局已與刑事警察大隊共組專案小組，全力追緝涉案車輛及相關人員依法究辦。

