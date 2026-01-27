我是廣告 請繼續往下閱讀

華邦電27日公告將在2月10日舉行第四季法人說明會，將對外說明去年第四季財務數字與營運概況，市場也將藉此檢視公司對記憶體景氣與後續接單動能的最新看法。華邦電近期解禁，摩根大通調升其目標價，從83元上修至140元，投資評等提高至「優於大盤」，表現記憶體產業進入「超級週期」的樂觀看法，以及華邦電在DRAM與Flash產品線的獲利彈性。因DRAM與Flash同步走強，小摩上修華邦電2026年EPS預估至12.4元，2027年至12.0元。並且預期DRAM合約價在第一季、第二季仍有續漲空間，而DDR4 8Gb產品可望在今年初進入量產，公司握有約253億元庫存，且逾半為成品，後續逐步出貨有助帶動獲利釋放。值得注意的是，報告提到華邦電規劃以較平均的節奏分配庫存出貨，而非集中在前期快速出清，市場解讀這也代表公司對下半年DRAM價格續強抱持一定信心。