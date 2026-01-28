周三小確幸！根據星巴克官網，今（28）日「買一送一」星享成雙好友分享，最便宜咖啡優惠買法推薦，大杯星沁爽55元起、美式57.5元、那堤70元、星冰樂62.5元；全球搶翻天的「Bearista熊熊玻璃杯」今台灣開賣，《NOWNEWS今日新聞》記者挖出「免排隊買法」，使用7-ELEVEN i預購11:00開搶。85度C表示，今週三黑糖珍珠日，「黑糖珍珠系列第二杯半價」本文一次整理。
星巴克：買一送一！大杯55元起 周三咖啡優惠
星巴克表示，今1月28日（三）星享成雙好友分享，活動期間11:00-20:00 星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算！最便宜咖啡優惠買法，平均一杯大杯星沁爽55元起、美式57.5元、那堤70元、星冰樂62.5元。
今台灣星巴克「Bearista熊熊玻璃杯」開賣！免排隊買法被挖出
星巴克全球爆紅瘋搶的「Bearista小熊玻璃TOGO冷水杯」台灣總算等到了！去年早在歐美飆出破萬元炒價，今年一月引進香港也瘋狂洗版，台灣鐵粉當然也不能錯過。圓潤可愛的透明玻璃熊熊造型瓶身，搭配經典綠色矽膠造型毛帽杯蓋與條紋吸管，裝入什麼口味飲料、就變身什麼顏色熊熊。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出Bearista熊熊玻璃杯「免排隊買法」教學！使用7-ELEVEN i預購，可在今1月28日11:00開放搶購！「Bearista小熊玻璃TOGO冷水杯」售價980元，免出門排隊只要拚手速。提醒大家，單筆訂單限購1個、離島不配送喔。預購網址請點此
星巴克全台門市「Bearista小熊玻璃TOGO冷水杯」開搶規則！
開搶時間：星巴克全台門市1月28日（三）當日各門市營業開始時間
1、商品上市當日，為顧及安全，指定星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯&可頌裝扮MINI熊寶寶，將依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張。各門市營業開始後，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買，若現場叫號未到無法完成結帳或是遺失號碼牌或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利。1月29日（四）起則不受此限。
2、每張號碼牌僅限購買指定商品乙個，商品銷售數量依各門市實際庫存為主。
3、各門市均有排隊動線規劃與號碼牌發放，部分門市上市首日並無銷售指定商品，請於銷售前一日電洽門市詢問確認。車道型門市的車道服務不接受排隊購買。
4、貼心提醒您，在購買當下請務必現場檢查商品，確認後再結帳購買。商品無法提供換貨服務（僅能退貨），敬請見諒。
5、線上門市活動辦法，請依各購買平台公告為準。
6、圖示商品僅供參考，請依門市實體為準。
7、凡參與本活動，即視同承認及接受本活動注意事項及相關規定，本公司保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利，若有未盡事宜，悉依本公司之相關公告辦理；本公司保留最終解釋及決權，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
8、高雄時代門市排隊地點：統一時代百貨高雄店一樓大門口1月28日（三）10:40 依現場排隊順序發放號碼牌。
85度C：「第二杯半價」週三黑糖珍珠日優惠！
今同時也是85度C週三黑糖珍珠日，85度C表示，「黑糖珍珠系列第二杯半價」優惠，包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶都有優惠，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
資料來源：星巴克、7-ELEVEN i預購、85度C
我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克表示，今1月28日（三）星享成雙好友分享，活動期間11:00-20:00 星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算！最便宜咖啡優惠買法，平均一杯大杯星沁爽55元起、美式57.5元、那堤70元、星冰樂62.5元。
提醒大家，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、冰淇淋飲品、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；優惠不併用。
星巴克全球爆紅瘋搶的「Bearista小熊玻璃TOGO冷水杯」台灣總算等到了！去年早在歐美飆出破萬元炒價，今年一月引進香港也瘋狂洗版，台灣鐵粉當然也不能錯過。圓潤可愛的透明玻璃熊熊造型瓶身，搭配經典綠色矽膠造型毛帽杯蓋與條紋吸管，裝入什麼口味飲料、就變身什麼顏色熊熊。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出Bearista熊熊玻璃杯「免排隊買法」教學！使用7-ELEVEN i預購，可在今1月28日11:00開放搶購！「Bearista小熊玻璃TOGO冷水杯」售價980元，免出門排隊只要拚手速。提醒大家，單筆訂單限購1個、離島不配送喔。預購網址請點此
星巴克全台門市「Bearista小熊玻璃TOGO冷水杯」開搶規則！
開搶時間：星巴克全台門市1月28日（三）當日各門市營業開始時間
1、商品上市當日，為顧及安全，指定星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯&可頌裝扮MINI熊寶寶，將依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張。各門市營業開始後，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買，若現場叫號未到無法完成結帳或是遺失號碼牌或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利。1月29日（四）起則不受此限。
2、每張號碼牌僅限購買指定商品乙個，商品銷售數量依各門市實際庫存為主。
3、各門市均有排隊動線規劃與號碼牌發放，部分門市上市首日並無銷售指定商品，請於銷售前一日電洽門市詢問確認。車道型門市的車道服務不接受排隊購買。
4、貼心提醒您，在購買當下請務必現場檢查商品，確認後再結帳購買。商品無法提供換貨服務（僅能退貨），敬請見諒。
5、線上門市活動辦法，請依各購買平台公告為準。
6、圖示商品僅供參考，請依門市實體為準。
7、凡參與本活動，即視同承認及接受本活動注意事項及相關規定，本公司保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利，若有未盡事宜，悉依本公司之相關公告辦理；本公司保留最終解釋及決權，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
8、高雄時代門市排隊地點：統一時代百貨高雄店一樓大門口1月28日（三）10:40 依現場排隊順序發放號碼牌。
今同時也是85度C週三黑糖珍珠日，85度C表示，「黑糖珍珠系列第二杯半價」優惠，包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶都有優惠，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
資料來源：星巴克、7-ELEVEN i預購、85度C