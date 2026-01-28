我是廣告 請繼續往下閱讀

星巴克：買一送一！大杯55元起 周三咖啡優惠

《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算！

提醒大家，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、冰淇淋飲品、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；優惠不併用​​​​​​。

▲今周三星巴克買一送一！大杯55元起咖啡優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

▲85度C今週三黑糖珍珠日「第二杯半價」。（圖／翻攝自85度C FB）

85度C：「第二杯半價」週三黑糖珍珠日優惠！