泰國政府推動大型娛樂園區計畫再傳新進展，副總理兼交通部長皮帕 （Pipat Ratchakitprakarn） 27日以東部經濟走廊負責人身分公開回應外界質疑，強調泰國有足夠實力打造世界級娛樂園區，這項被外界稱為「泰國迪士尼」的計畫絕對不是畫大餅。根據目前規劃，這座大型娛樂園區不只是單純的主題樂園，還會蓋一座可以容納8萬人以上的超大型場館，專門用來辦國際演唱會、世界級體育賽事和各種大型活動。值得注意的是，園區明確表示不會設置賭場。皮帕表示，東部經濟走廊相關單位已經開始進行前期評估，預計會用公私合作的方式來推動，結合國際頂尖企業的技術、資金和經驗，再搭配政府的政策把關。會選在東部經濟走廊，主要是看上這裡的地理優勢，不但有泰國最好的基礎建設，包括國際機場、鐵路、高鐵、深水港，而且到曼谷、芭達雅、羅勇等熱門觀光城市的交通都很方便。他進一步說明，這個計畫的目標不只是蓋樂園，而是要建立一個世界級的娛樂生活中心。預期可以創造大量工作機會，吸引消費力強的遊客，提高當地居民收入，也讓泰國年輕人有機會在國際舞台展現創意和辦活動的能力，讓泰國成為音樂和運動觀光的新據點，持續吸引全球藝人、運動迷和年輕族群。皮帕認為，這個計畫代表創意產業的新機會和觀光型態的轉變，政府希望透過這類建設把泰國推上東南亞甚至全球重要活動中心的位置。他說：「重點不是該不該蓋，而是我們能不能有效執行。這種世界級的計畫一旦時機成熟，就該積極推動，不能錯過機會。」他也表態，如果他所屬的泰自豪黨能繼續執政，會全力讓這個計畫成真。據了解，東部經濟走廊的「迪士尼計畫」已經有初步時程表，等新政府確定任務分配後就會進入實質作業階段，包括深入評估可行性、跟國際投資方接觸、建立具體的公私合作架構等。因為東部經濟走廊已經有完整的法規和配套措施，計畫不用從零開始，可以加快推動速度。