迎接農曆過年，麥當勞表示，推出12生肖公仔「好朋友新春變裝秀」，今（28）日開搶奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊，春節必吃的金迎招財薯來堡、紅豆派也開吃；《NOWNEWS今日新聞》整理「買一送一」本周速食優惠券，加碼分享歡樂送優惠。肯德基表示，周三咔啦雞腿堡買一送一、6塊炸雞桶239元下殺56折一次看。
麥當勞：12生肖公仔今開賣！價格、買法一覽 歡樂送優惠買法
麥當勞12生肖公仔「好朋友新春變裝秀」，奶昔大哥、
漢堡神偷與大鳥姊姊三位大明星可自由替換不同生肖造型，今起將分兩波推出：
◾️麥當勞12生肖公仔「好朋友新春變裝秀」單個售價99元、「
好朋友新春購物袋」59元。
◾️第一波1月28日10:30起：鼠勾以、牛好運、樂虎油、賺到兔、
龍乎你、蛇麼年（共6款）。
◾️第二波2月4日10:30起：馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、
有狗讚、豬事讚（共6款）。
顧客可於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、
手機點餐，或透過得來速購買，每人單筆消費限購6個（不限生肖，數量有限，售完為止）。
麥當勞「歡樂送優惠」買法推薦：
麥當勞歡樂送獨家才有馬年「金架馬西擻公仔」，金黃討喜造型！歡樂送特餐、抽獎8888發財金優惠活動。
◾️「金架馬西擻特餐」275元：金迎招財薯來堡（牛／雞任選）＋大薯＋38元飲品＋好朋友新春變
裝秀公仔「金架馬西擻」乙個。
◾️「金架馬西擻特餐」280元：10塊麥克雞塊＋大薯＋38元飲品＋好朋友新春變裝秀公仔「金架馬西擻」乙個。
◾️好朋友變裝秀公仔「金架馬西擻」：單隻售價99元（每人單筆消費限購6個）。
以歡樂送購買金迎招財薯來堡，還可參加麥當勞金迎招財薯來堡抽獎8888發財金活動，於歡樂送訂購「金迎招財薯來堡超值全餐（牛／雞）」
或「金迎招財系列分享餐」任一品項（且無退款紀錄） 即可參加抽獎，有機會獲得8888元旅遊金（共10名）。
麥當勞：金銀招財薯來堡、紅豆派1/28開賣！分享餐菜單一次看
農曆過年愛吃的麥當勞「金迎招財系列」與人氣甜點「紅豆派」今回歸！1月28日至3月3日開賣（
若提早售完以提早售完日為準）菜單價格一次看：
◾️「金迎招財薯來堡（牛／雞）」：單點100元、經典套餐165元
。
◾️「金迎招財福堡（牛／雞）」：單點90元、經典套餐155元。
◾️「紅豆派」：單點40元。
◾️「金迎招財分享盒」450元：2份金迎招財薯來堡（牛／雞任選）＋20塊
麥克雞塊＋2份大薯。
◾️「金迎招財澎派分享盒」510元：2份金迎招財薯來堡（牛／雞任選）＋20塊麥克雞塊＋2份大薯＋2份紅豆派。
◾️「新春頌福分享盒」250元：3個原味可頌＋3個巧克力可頌。
◾️「新春頌福澎派分享盒」310元：3個原味可頌＋3個巧克力可頌＋2份紅豆派。
肯德基：咔啦雞腿堡買一送一！6塊炸雞桶餐下殺56折
肯德基表示，今1月128日炸翻星期三PK APP會員限定「買一送一」！上午10:30至晚上20:00限量開搶「買一送一」優惠券（限時1月28日至1月30日使用！數量有限），搶購肯德基優惠網址點此進：
◾️「咔啦雞腿堡買一送一」95元！平均一顆48元有找。
◾️「咔啦脆雞 x 6」239元下殺56折。
◾️「原味蛋撻 x 2＋雙色轉轉QQ球＋小冰無糖綠茶」79元。
資料來源：麥當勞、抽獎8888發財金、肯德基
