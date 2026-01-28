我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《陽光女子合唱團》原作是2010年的韓國神作《美麗的聲音》（下），都是講述女子監獄裡的辛酸與感人故事，當年票房賣破6億台幣。（圖／《하모니》Naver劇照、《陽光女子合唱團》臉書）

神級原作加持 改編自韓國經典催淚片

▲《美麗的聲音》於2010年在韓國上映後，首日觀影人次即突破10萬，創下超過6億台幣的票房成績。（圖／《하모니》Naver劇照）

歌聲成為出口 原作以女性創傷為核心

▲羅文姬飾演的文玉奶奶因死刑恢復被送去死刑，她最後回頭對哭到聲嘶力竭的獄友們微微一笑，成了整片最好哭的高潮。（圖／車庫娛樂YouTube）

台灣國片《陽光女子合唱團》上映後口碑持續發酵，票房累積已正式突破2.5億元，成為近年台片市場中相當亮眼的存在。不同於短期衝高型作品，本片憑藉觀眾口耳相傳的推薦效應，走出一條穩定且紮實的長線票房曲線，不少影迷表示「一刷不夠」、「會想帶家人再看一次」，顯示其情感後座力相當驚人，也成功擴散到平時較少進戲院的族群。而《陽光女子合唱團》之所以能有超高票房，其原因正是本片改編2010年韓國神級原作《美麗的聲音》，當年該片橫掃6億票房，就連同檔期的《阿凡達》都落於下風。《陽光女子合唱團》能引發高度共鳴，關鍵之一正是源自「神級原作」的故事基礎，本片改編自2010年上映的韓國電影《美麗的聲音》，原作以女子監獄為舞台，透過合唱團串聯一群女性的生命經驗，當年上映即在韓國掀起觀影熱潮，被譽為最具代表性的女性題材催淚電影之一，這個核心概念在10多年後被移植到台灣，依然展現極強的情感穿透力。《美麗的聲音》於2010年在韓國上映後，首日觀影人次即突破10萬，甚至一度擊敗同期上映的好萊塢鉅片阿凡達登上票房冠軍，當年電影上映時間長達3個月，最終累積301萬觀影人次，換算票房超過6億元台幣，成績相當驚人，該片多個韓國主流影評平台獲得高分評價，不少觀眾形容是「走出戲院仍止不住眼淚」的作品，至今仍被視為經典代表，記者當年也是在電影院內哭到不能自己，就連出了電影院也還停不下來，不過所幸周遭的影迷們也是淚眼婆娑，因此記者當時也並不覺得難為情。原作《美麗的聲音》描寫長期遭受家暴的女子貞慧，在意外中失手殺害丈夫而入獄，並在獄中生下孩子，卻必須面對孩子18個月後被送養的殘酷制度，在監獄中她與多名同樣背負沉痛過往的女囚相遇，眾人組成合唱團，透過歌聲抒發對親人、對人生的思念與不捨，隨著一次次排練，冰冷高牆逐漸產生溫度，也讓這群女性重新找回被長期壓抑的情感與自我價值。改編版的《陽光女子合唱團》由陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮等人主演，將故事背景轉化為台灣脈絡，聚焦家庭暴力、母職壓力與制度夾縫下的女性處境。電影同樣以合唱團作為情感核心，描寫女性如何在困境中彼此扶持、互相照亮，也成功喚起不同世代觀眾的共感。值得一提的是，《美麗的聲音》中，台版翁倩玉飾演的楊英玉奶奶在病榻中離世，而韓版的則是安排羅文姬飾演的文玉奶奶被執行死刑，當時文玉奶奶從容地走進刑場的畫面，至今仍是整部電影中最好哭的片段之一。《陽光女子合唱團》如今票房突破2.5億元，不僅證明台灣觀眾願意為深度女性題材買單，也再次驗證這個源自韓國的經典故事，具備跨越文化與時間的情感力量。