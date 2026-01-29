我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾國城（如圖）因為在記者會上疑似幫黃子佼說話，丟了《一字千金》與數個代言，當時還缺席不少原訂出席的活動。（圖／記者葉政勳攝）

古蹟抽菸成迷因 上節目自嘲開道歉記者會

▲曾國城（中）人紅是非多，其中最令人感到荒謬的，是被黃子佼爆料的「古蹟抽菸迷因哏」。（圖／記者林柏年攝影）

身材羞辱爭議延燒 昔日參賽者暖心聲援

▲台大生駱俠安（右）曾出面指控當年被曾國城（左）羞辱身材。（圖／翻攝自Threads）

代言被解、節目被換 黃子佼風波重創形象

▲曾國城（左）與徐乃麟（右）在錄製《天才衝衝衝》前針對黃子佼事件的答話，讓網友不滿，引火上身，曾國城還丟了代言與節目主持。（圖／記者陳明安攝影）

出道逾三十年 持續扛起台灣綜藝大旗

▲曾拌麵被稱為演藝圈「乾拌麵始祖」。（圖／曾拌麵臉書）

今日壽星還有誰？鄧麗君、卡莉怪妞、草莓姐姐同日生

▲鄧麗君也是1月29日生日。（圖／取自鄧麗君官方臉書）

58歲男星曾國城入行多年，一直是許多人眼中的綜藝天王，但他在2025年卻一度面臨輿論風暴，去年3月他與徐乃麟在《天才衝衝衝》節目場外受訪時，對黃子佼案件緩頰發言引發網友撻伐，這起事件也讓曾國城痛失《一字千金》主持棒與部分代言，成為職涯轉折點。今（29）日是曾國城58歲生日，跟著《NOWNEWS今日新聞》一同見證這3年曾國城如何從失言議題中心一步步走出困境，並且將「曾國城古蹟抽菸」轉化成網路迷因哏，甚至如今一步步重拾觀眾信任，繼續扛著台灣綜藝主持人的大旗。2023年中，曾國城被黃子佼爆料在中山堂古蹟後台抽菸、喝酒，引發文化保護爭議，當時他一度態度曖昧，幽默否認「不太可能會戒菸」，未料半年後竟在羅時豐YouTube頻道錄影時，被安排「道歉記者會」，意外成為全場笑點。他正面認錯表示：「若知道是古蹟，絕不會抽菸。」也坦承已努力戒菸，展現自省態度。由於當時黃子佼大肆爆料大S、小S曾吸食違禁品，甚至指出多名藝人也涉及其中，而談到曾國城時則是指控他在「古蹟抽菸」，由於太過於荒謬，最終被網友們轉化為迷因哏，成為娛樂圈年度最荒謬事件之一，就連去年12月名廚詹姆士回到《型男大主廚》時，也身穿教官服大開曾國城抽煙哏，讓觀眾都笑翻。除了古蹟抽菸爭議外，曾國城2024年還因在節目《一字千金》中被控羞辱女學生身材，再度遭遇批評，儘管公視與本人隨即道歉，事件仍在社群持續發酵。不過也有曾參加《超級偶像》的李昱婕站出聲援，表示10年前自己也因體型成為焦點，但曾國城錄影時主動護航、麥克風故障時力挺選手，讓她深受感動，直言：「他沒有大哥架子，是個在意參賽者的人。」李昱婕的聲援為曾國城挽回部分形象，也讓外界重新認識這位「綜藝常青樹」的另一面，李昱婕坦言自己不是替他開脫，而是希望大家不要因為一件事而抹殺一個人的全部努力，這段互動透露出曾國城長年在幕後對後輩的提攜與尊重，也再次呼應他在主持之外的溫暖特質。最令曾國城受重創的是，他與徐乃麟在2025年3月因為一句「給人一口飯吃」的發言，替因兒少醜聞沉寂的黃子佼緩頰，導致輿論炸鍋。雖然事後曾澄清該言論是針對小優而非黃子佼，並痛批媒體斷章取義，但傷害已造成，不只代言遭撤，《一字千金》也換人主持，這場話語風暴讓他一夕間損失工作與信譽。後續有媒體釋出完整影片，證實曾國城確曾提到「可以重新來過」、「事情過去就好」等語句，讓外界對其態度評價兩極，這場公關危機也讓他一度神隱，直到《衝衝衝》千集才正式面對媒體。從早年主持《黃金傳奇》到成為《型男大主廚》、《天才衝衝衝》等長壽節目的主力主持，曾國城一路走來始終站穩台灣綜藝主持人第一線，以語速快狠準、反應機智見長的主持風格，讓他橫跨遊戲、知識、實境等類型節目，成為電視台穩定的收視保證，雖然歷經重重風波，但他的資歷與實力仍是台灣綜藝不可或缺的支柱。在2016年以前，曾國城曾開設過多家餐廳，皆因虧損而收場，隨後他投資生產自有品牌的拌麵食品「曾拌麵」，直到2018年曾國城公開表示「曾拌麵」的營收已達約台幣1億元，自己的獲利已經達到3000萬元左右，成功透過自身影響力去成就個人副業。1月29日這天可說是巨星雲集，不僅有華語樂壇傳奇鄧麗君，也有美國主持女王歐普拉、人氣日星hyde（L'Arc〜en〜Ciel主唱）、韓團Wanna One出身的李大輝，以及中國主持女星吳昕。此外，同日出生的還有AKB48成員向井地美音、日本奇裝女王卡莉怪妞、台灣歌手黃玠與童年回憶「草莓姐姐」，1月29日出生的水瓶座藝人普遍特質為勇於創新、個性鮮明，無論在音樂、綜藝或時尚領域，都展現出無可取代的自我風格。