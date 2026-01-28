氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，在東北季風影響下，今（28）日北台灣偏冷，清晨最低溫約12度，出現在新竹湖口鄉，北部與中部山區有明顯降雨，東半部也有短暫雨勢，中南部雲多時晴，白天偏暖、早晚偏冷，中部3000公尺以上高山有降雪機率。明日至週六冷空氣減弱、氣溫回升，但早晚溫差仍大，週六晚另一波冷空氣南下，週日至下週二台灣再轉偏冷並伴隨降雨，下週三、四雖回暖放晴，但清晨降溫有可能達大陸冷氣團，仍須留意日夜溫差與保暖。
今晨最低溫新竹湖口12度！北台灣降溫轉雨
吳德榮指出，昨日各地最高氣溫介於20至31度之間，今日清晨觀測顯示，台灣附近中低雲偏多，北部、中部山區以及東半部海面均出現降水回波，其中北部與中部山區降雨情況明顯。
截至清晨5時02分，各縣市平地最低氣溫出現在新竹湖口鄉，僅12.0度；台北測站降至15.3度，仍屬東北季風影響範圍。整體來看，各地平地最低氣溫大多落在12至14度之間。白天高低溫分布為，北部12至17度，中部13至26度，南部14至28度，東部14至24度。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日受東北季風影響，北部及中部山區降雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨，北台灣感受偏冷；中南部則為多雲時晴，白天舒適略偏熱，但早晚偏冷。值得注意的是，中部3000公尺以上高山今日仍有飄雪機率，今晚至明晨本島平地最低氣溫仍可能下探至12度左右。
明起回暖！週六冷空氣再報到 下週三達大陸冷氣團
明日至週六（29日至31日）各地天氣大致為晴時多雲，東半部仍有零星短暫雨機率，冷空氣強度逐日減弱，氣溫也將逐步回升。明日北部略感微涼，中南部白天舒適；週五、週六各地多為晴暖天氣，但連日清晨與夜間氣溫仍低，日夜溫差明顯。
週六晚間將有另一波強度相近的冷空氣南下，北部及東半部天氣轉為有局部降雨。週日至下週二（1日至3日）冷空氣持續影響，北台灣再度偏冷，其中週日與下週一，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，下週二北部降雨趨緩轉多雲，東半部仍有零星雨勢。
至於下週三至週五（4日至6日），冷空氣將逐日減弱，各地白天轉為晴朗、溫暖舒適，但因夜間輻射冷卻效應明顯，清晨與夜晚氣溫仍偏低，日夜溫差加大，但下週三、週四清晨，台北測站有短暫觸及「大陸冷氣團定義」14度以下的機率。吳德榮提醒，這兩波冷空氣雖不算強，但冷暖交替快速、溫差變化大，民眾仍需留意保暖與衣著調整。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
