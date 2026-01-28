我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗的露營觀光遠近馳名，但縣長鍾東錦今（28）日指出，近期有些新進業者在未經申請的情形下，對苗栗的山坡地進行整地、填土，而面對這樣的投資者，非常抱歉，縣府並不歡迎。鍾東錦今發文表示，縣府理解企業或業者追求最大效益的立場，他也認為人家來苗栗投資，一定要讓人家有錢賺，不然要如何經營下去？但是獲利的條件必須建立在合法的基礎之上，依法提出申請，配合縣府文觀局、農業處的輔導與勘驗，讓山林盡量保持原貌，創造雙贏，才是經營的長久之道。鍾東錦強調：「地主應善盡管理責任，不是地租出去了，就不關自己的事了」，地主管理好自己的土地，也是守護好自己的資產，不要等租約到期後才發現地被挖了、土被填了，甚至可能被埋了非法廢棄物了，才來喊冤，縣府可是會連地主一起罰的。鍾東錦說，感謝來苗栗投資的所有人，但請學習與這塊土地友善共存。