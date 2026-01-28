台灣房子越蓋越小，寸土寸金的日本東京也常出現極小宅，根據外媒報導，東京都練馬區一處「紙片屋」又掀起話題，這棟建築外觀就像黃色火柴盒，最窄的地方只有2英尺（約60.96公分），這棟建築一層的坪數大概只有一個停車格那麼大，蓋了地下一層、地上5層，更可容納4個住戶居住。
房子功能一應俱全 最寬只有2.4公尺
根據《紐約郵報》報導，2023年時，YouTube頻道「Tokyo Lense」的主持人諾姆（Norm Nakamura）曾到這棟建物探訪，並拍攝開箱影片，近期這段影片又在X上瘋傳，現在影片已經累積1400萬次觀看數。
諾姆進入房子後，就看到一條狹窄的樓梯，連結4戶出租房，當時有3戶已經租出去了，只剩一間空房，這些房間設有一字型的開放式廚房，可容納一個小型金屬水槽、爐子、迷你冰箱，穿過廚房後就可看到一個房間，房間內剛好可以擺放一張小型沙發床，頭頂則是寶貴的收納空間。房子最寬的地方只有2.4公尺。
隔音超差、廁所在門外 租金便宜卻犧牲生活品質
大門進入也有開窗的浴室，浴室裡有小浴缸、淋浴設備，不過要上廁所，必須要走出大門，穿過狹窄的樓梯間，才能使用廁所，而且這個廁所相當窄小，就像飛機上的廁所一樣。不過也因為這樣，2023年時的租金只要268美元（約新台幣8388元），相當低廉。
諾姆指出，這棟建築附近生活機能還算完善，但是這棟建築的隔音很差，又位於五叉路口，有許多車輛經過，諾姆實際體驗後認為，這是他在日本體驗過最吵的公寓，雖然租金便宜，但需要犧牲許多生活品質，就像住在瑞士三角巧克力中，看大家如何抉擇。
資料來源：《紐約郵報》、Tokyo Lense
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《紐約郵報》報導，2023年時，YouTube頻道「Tokyo Lense」的主持人諾姆（Norm Nakamura）曾到這棟建物探訪，並拍攝開箱影片，近期這段影片又在X上瘋傳，現在影片已經累積1400萬次觀看數。
諾姆進入房子後，就看到一條狹窄的樓梯，連結4戶出租房，當時有3戶已經租出去了，只剩一間空房，這些房間設有一字型的開放式廚房，可容納一個小型金屬水槽、爐子、迷你冰箱，穿過廚房後就可看到一個房間，房間內剛好可以擺放一張小型沙發床，頭頂則是寶貴的收納空間。房子最寬的地方只有2.4公尺。
大門進入也有開窗的浴室，浴室裡有小浴缸、淋浴設備，不過要上廁所，必須要走出大門，穿過狹窄的樓梯間，才能使用廁所，而且這個廁所相當窄小，就像飛機上的廁所一樣。不過也因為這樣，2023年時的租金只要268美元（約新台幣8388元），相當低廉。
諾姆指出，這棟建築附近生活機能還算完善，但是這棟建築的隔音很差，又位於五叉路口，有許多車輛經過，諾姆實際體驗後認為，這是他在日本體驗過最吵的公寓，雖然租金便宜，但需要犧牲許多生活品質，就像住在瑞士三角巧克力中，看大家如何抉擇。