我是廣告 請繼續往下閱讀

令吉兌美元走勢持續火熱，盤中一度升至3.954水平，改寫近七年新高，引發市場高度關注。馬來西亞總理兼財長安華指出，雖然匯率走強對進出口可能帶來一定壓力，但整體而言，令吉升值對國家經濟屬於正面訊號。根據馬來西亞國家銀行官網匯價，令吉兌美元27日以3.9750開盤，較前一日閉市的3.9710小幅走貶0.1%，不過隨後回升，休市時報3.96。彭博即時匯價顯示，令吉在下午2時30分升值0.26%至3.9538，創下自2018年5月15日以來最高水準。安華日前出席國家審計局成立120週年活動後，已公開表達對令吉升值的欣慰之情。根據《新海峽時報》報導，安華27日在國會下議院首相問答環節中再次回應相關議題，直言匯率升值「通常會帶來正面影響」，只是進出口層面確實存在一些必須審慎看待的顧慮。他指出，若能自主選擇，理想狀態下令吉應以循序漸進的方式升值，但實際市場走勢往往受到投資人信心左右，並非完全可控。「沒有任何國家希望本國貨幣長期被低估或大幅貶值，」安華強調，令吉走強正是國際社會對馬來西亞經濟體系與投資環境信心提升的反映。展望後市，分析師普遍看好令吉仍有上行空間。《馬新社》引述馬來西亞伊斯蘭社會義務銀行首席經濟學家莫哈末阿富扎尼山博士指出，從技術分析角度來看，令吉下一個關鍵阻力位落在1美元兌3.8722令吉。不過，專家也提醒需留意升值過快的副作用。阿富扎尼山表示，儘管經濟基本面改善與資金流入支撐令吉表現，但若升勢過猛，出口導向型產業恐將承壓，未來政策與市場動向如何平衡匯率與實體經濟，仍是各界關注焦點。