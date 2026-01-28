今（28）日降雨趨緩，不過冷空氣持續影響台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今晚是本波冷空氣最冷時段，入夜至明（29）日清晨，台南以北都可能出現10度以下低溫；周末（1月31日至2月1日）則有鋒面通過、東北季風增強，北台灣轉雨降溫，假日兩天的天氣變化明顯需要特別留意。
今天雨勢趨緩 全台回歸多雲天氣
吳聖宇指出，冷空氣持續影響台灣，不過今天白天雨勢趨緩，大台北、宜蘭、花東剩下短暫陣雨，桃竹苗雲層較厚，台中以南雲量較少，大致多雲有陽光，今晚看東半部雲量仍較多，偶有零星局部小雨，西半部都是比較晴朗的天氣。
越晚越冷 今晚明晨跌破10度
吳聖宇提醒，今天也是冷空氣影響最明顯的一天，苗栗以北、宜蘭白天高溫16至18度，中部、花東高溫20至23度，南部高溫23至25度，入晚到明天清晨，台南以北、宜蘭低溫11至15度，空曠地區跌破10度，高屏、花東低溫14至16度，空曠地區12度以下，是這波冷空氣最冷時段。
吳聖宇說明，周四、周五（1月29日至1月30日）白天北部、東半部高溫20至23度，中南部24至26度，中北部、宜蘭低溫13至16度，南部、花東低溫16至18度；周六清晨，中北部、宜蘭低溫14至16度，南部、花東低溫16至18度。
周末鋒面、冷空氣夾擊 北台灣再轉濕冷
吳聖宇提及，周六晚上開始有鋒面南下經過台灣，周日中部以北、東半部會有出現降雨，北台灣部分地區可能有較大的雨勢，要等到下周一（2月2日）降雨才會減少，整體來看周末假期天氣會有一次比較明顯的轉變過程，打算安排假日活動的朋友要多加注意。
周末氣溫方面，周日東北季風增強明顯，北部、東北部白天降到17至19度，周日晚間到下周一清晨，中北部、宜蘭低溫13至15度，空曠地區可能降到12度或以下，南部、花東低溫15至17度，是否再次達到大陸冷氣團的門檻有待觀察。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書
