泰國孔敬市中心住宅區日前發生一起驚險工安事故，一台起重機在吊運預制屋過程中突然失去平衡，整座拼裝屋連同吊臂從高處墜落，直接壓毀一旁的兩層木造住宅，現場一度陷入混亂，所幸未釀成重大人命傷亡。根據《曼谷郵報》報導，事故發生於上週五（23日），地點位於孔敬市市區。當時一台直臂式起重機正從貨車上吊起一間預制拼裝屋，該屋重量估計至少達一公噸，施工地點緊鄰民宅，引發附近居民關注。目擊者指出，預制屋被吊升至約10多公尺高空，準備越過電線桿與高壓電纜時，起重機機身突然前傾失穩，吊臂與預制屋瞬間下墜，重重砸向旁邊一棟兩層樓木屋，巨響宛如爆炸。事故發生後，現場工人第一時間衝入受損住宅確認是否有人受困。屋內一名男子回應求救聲，工人隨即撬開窗戶，將他成功救出並轉移至安全地點，過程驚險萬分。初步檢查顯示，該棟木屋受損情況嚴重，近半結構遭壓毀，屋內家具與個人物品幾乎全數報銷，相關單位已判定房屋不再適合居住。獲救的29歲男子事後受訪表示，事發當下他正準備出門上班，剛離開臥室就聽見巨大聲響，屋內瞬間煙塵四起，讓他一度找不到出口，直呼「真的撿回一條命」。針對事故原因，初步評估不排除與起重機操作不當有關。目擊者指出，吊運重物越過電纜時，理應降低吊物高度以減少拉力，但監視器畫面顯示當時並未採取相關措施，最終導致起重機與預制屋一同墜落，相關單位已著手進一步調查釐清責任。