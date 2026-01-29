我是廣告 請繼續往下閱讀

遠東百貨於日前宣布將於板橋開設新館，預計2028年完工，地點就選在捷運亞東醫院站旁的遠東通訊園區（TPark）內，被稱為全台離捷運站最近的遠百。信義房屋在地專家表示，此區域屬於亞東醫院商圈範圍，遠百進駐將使此處成為新北唯一鄰捷運且兼具百貨、醫院與園區的區域，隨著在地建設不斷，預料將持續吸引人口移入、帶動發展。信義房屋板橋亞東店專案經理黃弘傑表示，亞東醫院商圈鄰近土城，早年發展緣起於遠東集團於此處的開發，當年於此處設有遊樂園區、遠東紡織、高爾夫球場，更有5到6成以上建案是旗下遠揚建設所建，帶起這塊區域；之後集團在於此設立亞東醫院，促成整體商圈的成形，在捷運站開通後，更是如虎添翼，整體生活機能不僅有醫院，其他包括公園、圖書館、消防局的公務機關，或是傳統市場、超市或是學校一應俱全。黃弘傑進一步表示，TPark園區持續地進行開發，近年更吸引到google、AWS、聯合利華等大型國際企業進駐；而鄰近的亞東醫院不僅積極強化醫療技術、進駐不少醫術精湛的醫師，同時也於TPark園區內增建新醫療大樓；使園區成為複合性、功能完備的所在。黃弘傑介紹，亞東醫院商圈一直持續發展，因此屋齡從1到40年兼備，但不同於其他商圈，此處以電梯產品居多，更有30年左右的社區具備游泳池，顯示商圈規劃相較於其他同期區域先進不少，早年即吸引不少中小企業主、自營商居住。商圈產品格局以2到4房為主，屋齡25-30年左右的以3至4房居多，亦有樓中樓產品；若是屋齡10年左右的，則是2至4房兼具，而目前最熱門的是2至3房產品。單價部分，20到40年間中古產品約在55萬到70萬之間，10到20年產品為70萬到85萬，10年內產品在88萬到100萬左右。黃弘傑說明，以屋齡15年左右的產品為例， 2房權狀約在24至30坪，總價在2300萬到2500萬之間；同樣屋齡的3房產品，權狀坪數約35到40坪，總價落在2800萬至3500萬左右；權狀50到55坪的4房，總價則是在3800萬到4500萬之間。同樣擁有捷運，相較新板特區，亞東醫院商圈更有醫療機能，且房價相對親民，加上科技業到此設點，居住族群年齡層日漸多元，除了在地人，亦有不少換屋族、台北通勤族或是此處的醫療、科技類就業族。黃弘傑表示，近年因醫院的發展，更出現不少退休需醫療資源的銀髮族到此尋屋，正是看中此處的生活機能佳，且20年內的2到3房電梯大樓大概在2000萬到3000萬左右，但若是北市醫院宅，同樣價位可能得找老公寓較有機會。黃弘傑認為，近期浮洲地區泰板輕軌建設、亞東醫院醫療體系量能增加，加上百貨的設立、通訊園區的持續開發，也會再吸引就業人口進駐，市場上也有千戶規模的大型建案準備動工的消息，這對尚有開發空間的商圈而言，未來發展潛力仍有無限的可能。