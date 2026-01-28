我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北國際電玩展（TGS）1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場，今年共匯集26個國家、399家廠商參與，展出超過500款主機、PC、行動裝置等熱門大作、獨立遊戲、桌上遊戲等，《NOWNEWS今日新聞》也透過本文整理重點廠商展出內容、試玩遊戲、攤位活動與贈品。日系大廠任天堂今年電玩展攤位將超過去年的規模，展示空間成長1.4倍，並設置超過120台的遊戲試玩台，提供35款以上遊戲的體驗活動。包含《卡比的馭天飛行者》、《ZELDA無雙 封印戰記》、《瑪利歐賽車世界》等Nintendo發行的作品。此外，來自第三方軟體廠商也將帶來超過30款作品，其中包括尚未上市的新遊戲，除了遊戲體驗以外，現場也將設置包含《卡比的馭天飛行者》、《Nintendo Today!》會場限定相框、「超級瑪利歐兄弟40週年歷史牆」與《Pikmin Bloom》的特殊拍照區等，並且會舉行瑪利歐與皮卡丘等角色的拍照見面會。現場完成試玩即可獲得對應遊戲的限量贈品，例如試玩《羊蹄山戰鬼》可獲專屬御守，試玩《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》則可拿到限定資料夾，數量有限。攤位完成指定任務參與集章活動，即有機會參加抽獎。最大獎為 PlayStation 5 Pro 30 週年限定主機，另有 Sony BRAVIA 4K 智慧顯示器等多項大獎，活動至 2 月 1 日下午 3 點 30 分截止。舞台活動：每日上午 11 點起設有挑戰賽，欲參加挑戰的玩家，需於每場賽事開始前 30 分鐘至 PlayStation 攤位服務台報名：1、《宇宙機器人》競速關卡大挑戰，報名並完成挑戰者可獲得「宇宙機器人貼紙」一組，每個挑戰時段優勝者可獲得「宇宙機器人抱枕」+「宇宙機器人別針」+「宇宙機器人背包吊飾」一組。2、《NBA 2K26》1 對 1 挑戰，每組對戰賽優勝者可獲得 PlayStation Store 禮物卡新台幣 500 元乙張 。傑仕登將帶著CAPCOM在2026年要上市的三大遊戲《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》及《Resident Evil Requiem》前進電玩展，同時包含海外製作人辻本良三、大黑健二以及若原大資等都將到場與粉絲同聚。此外，四天不間斷的舞台活動、精美贈品與遊戲大作試玩，《槍彈辯駁》系列人氣角色黑白熊、黑白美和大家見面。透過Spike Chunsoft 的大力協助，《超級槍彈辯駁 ２×２》體驗版得以首次於海外展出，讓台灣玩家可以搶先體驗。同時現場也會邀請黑白熊、黑白美跟玩家朋友們一同合影留念。只要在電玩展期間至傑仕登攤位領取任務卡，完成卡上的指定任務即可獲得禮物，完成所有任務更可參加轉蛋活動，獎品豐富有機會獲得包含了尚未發售的代理與發行遊戲。完成挑戰通關任務可獲得「通關紀念卡」以及一頂試煉達成之帽。《仁王3》試玩將可獲得特製主視覺徽章、選擇挑戰限定通關任務還有試煉達成之帽，完成指定社群任務可獲得會場限定的妖怪大提袋。《真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》現場試玩即可獲得以原作版與新版主視覺所設計製作的「雙面紀念鑰匙圈」，如再完成指定社群分享任務還可再加碼獲得「武將隨行貼」。追蹤萬代南夢宮娛樂 Facebook 或 Instagram 並填寫問券或是將現場展出作品加入 Steam 願望清單，並出示給工作人員確認即可獲得《太鼓之達人》限量品牌環保袋一個。領取集章券並於活動期間體驗 3 款遊戲，即可至服務台兌換《太鼓之達人》限量單肩包一個。《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》與登場人物合影，並且體驗遊戲即可獲得 SQUARE ENIX 限量 L 夾，數量有限送完為止。舞台活動：《從前從前有個塊魂》、《太鼓之達人 咚咚雷音祭》玩家對戰，上台對戰並獲得勝利即可獲得限量好禮。《OPUS：心相吾山》展區，可體驗獨家的「神火爐顯影」設施，將體驗結果拍照上傳到社群可獲得相關活動贈品。《異星遺航》現場攤位將設置遊戲中玩家可操作的「天梭艇」，當天前來參觀的玩家可與天梭艇拍照並在天梭艇內試玩，獲得周邊贈品。《第九聖詩》展區試玩的玩家，將可獲得隨機的特務角色卡《第九聖詩》Combo 連段挑戰賽，達成指定 Combo 連段數即可獲得《第九聖詩》原創 T-shirt。試玩《薛丁格的電話》，將可獲得會場限定的黑貓造型貼紙。《鬥球的悠莉亞》試玩可獲得隨機的角色卡一張。《鬥球的悠莉亞》鬥球挑戰賽若玩家成功擊敗第二關卡 BOSS 並獲得 S 評價，即可獲得限定款的 BAKUDO 運動毛巾。《曲途 2》體驗首次公開的中文版試玩版，即可獲得角色磁鐵與原創吉他撥片吊飾。玩家於集英社遊戲攤位加入參展遊戲的願望清單，即可獲得特製小卡與收集冊。當天追蹤集英社官方 Facebook 的玩家還可獲得官方特製的側背包。《空之軌跡 the 1st》跟隨雲豹娛樂社群帳號、分享展區照片並添加指定 Hashtag 「#雲豹娛樂 x 空軌 CLE2026」即可兌換「艾絲蒂爾 SD 造型別針」或「約書亞 SD 造型別針」乙只（隨機贈送）。《空之軌跡 the 2nd》Steam平台將遊戲加入 Steam 願望清單（或在 PlayStation Store 的產品頁面添加愛心），即可獲得特製「空之軌跡遊擊士徽章」貼紙乙張。《動物迷城》試玩可獲得特製「狐狸湯瑪斯壓克力鑰匙圈」乙只。《動物迷城》上傳並分享展區照片至至雲豹娛樂官方社群帳號台北國際電玩展相關貼文。即可獲得「黑豹鮑伯壓克力鑰匙圈」乙只。《逸劍風雲決》完成試玩可獲得特製「『逸劍風雲決』 會場限定馬躍吉祥紅包袋組」乙組。《凶亂魔界主義》展區與普利尼完成合照，並分享至雲豹娛樂官方社群帳號台北國際電玩展相關貼文。可獲得「傑超魔界趣味手搖扇」乙只（4 款隨機贈送）。《凶亂魔界主義》：完成試玩的的玩家可獲得「『凶亂魔界主義』 最惡普利尼角色 鑰匙圈」乙個。《城市獵人》：完成試玩的玩家可獲得特製「城市獵人 會場限定特製 Logo 貼紙」乙張。每日首批入場的前 500 位繩匠將獲得限定周邊「葉瞬光－珍藏款閃卡」一份。出示遊戲 UID 介面並確認繩網等級大於 55 級，以及填寫問卷調查獲得「新年虛寶卡」獎勵一份。舞台區找COSER完成指定打卡動作即可獲得「Q 版紙質掛飾（隨機角色）」。完成問券填寫獲得「終末地眼罩團扇 ×1」周邊。追蹤官方社群可領取「幹員卡貼 ×1」。現場完成指定活動任務蒐集印章並兌換隨機限定周邊，包含《明日方舟：終末地》手提袋、AR 卡片、展會明信片、簽名板、光柵扇子與 BETA 系列卡套等。舞台活動：舞台帶來多項特色節目，包括抽卡挑戰賽與趣味問答等內容。凡是參與舞台活動的玩家，皆有機會獲得遊戲周邊贈禮。於展區內參與關卡挑戰活動，可獲得「鏡中集」版本角色特色詩籤。蒐集印章可兌換展會限定周邊，內容包含「鏡中集」系列紀念品與人氣角色相關商品。舞台活動：舞台帶來多項特色節目，包括抽卡挑戰賽與趣味問答等內容。凡是參與舞台活動的玩家，皆有機會獲得遊戲周邊贈禮。完成報到任務獲得入學禮包：包含學生證、共鳴者證件照與 Q 版透卡，並有機會透過扭蛋抽中包括 Q 版壓克力夾子、角色團子、貼紙與拍立得等豐富獎勵。每日限量 150 名 80 等玩家報到領取額外專屬獎勵。「再戰十年」表演賽將於 1 月 31 日（六）下午 1 點至 2 點半在台北國際電玩展 1F 大會主舞台進行，現場將送出 100 個福袋，內含 Q 版遊戲公仔、T-Shirt 或武器吊飾鑰匙圈等隨機品項週邊1000 張「虹彩 10 年」紀念滑鼠墊（尺寸：26*21cm）送給表演賽所有現場觀眾，數量有限送完為止。完成兩枚集章、拍照打卡、說出隱藏密語等多樣化的任務，蒐集活動拼圖。集滿指定數量後，可兌換限定周邊獎勵。出示遊戲畫面禮品：小尤里背包 / 紅包袋組合 / 電玩展專屬角色票券等級達 25 級以上的玩家：可額外獲得專屬掛繩。配戴掛繩者可享有進入舞台前觀眾席的專屬權限。等級達 45 級以上的玩家：可進入專屬 VIP 貴賓區有機會獲得 TGS 限定紀念金幣。集章活動獎勵：L 文件夾 / 角色桌曆等周邊隨機贈送，舞台區互動抽獎。《寒霜啟示錄》與《Kingshot》參加 2026 年台北國際電玩展。展位設計以遊戲主題為核心，設置了包括 4 米高的《寒霜啟示錄》白熊與《Kingshot》國王雕像在內的打卡點，併升級了 AR 互動功能，玩家進入特定區域可與虛擬角色進行互動。